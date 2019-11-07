Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.

Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года

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