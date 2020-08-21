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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
РБК

События недели на рынках: дивиденды банков, $2 трлн Apple, рекорд S&P 500

РБКвчера в 12:00
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10

Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военному командованию страны задействовать "самые жесткие меры" в целях защиты территориальной целостности республики, передает в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Лукашенко поручил применить «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
РИА Новости04:17
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В Хабаровске начался седьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске вновь прошла не согласованная с властями акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщил портал dvhab.ru.
РБК22:45
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Способность замороженных продуктов разносить коронавирус подтвердилась

Ученые добавили, что свежие или замороженные продукты, доставленные с территории государств с активными очагами коронавируса, могут представлять собой потенциальные источники заражения вирусом.
Evo-rus.comвчера в 10:49
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Российский плавающий танк «Спрут-СДМ1» передан на госиспытания

Огневая мощь «Спрут-СДМ1» не уступает танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4 М. В пятницу пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о выходе на госиспытания единственного в мире легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1».
Военное деловчера в 09:27
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Директор ФБК заявил, что в организме Навального нашли опасное вещество

Жданов рассказал, что когда они находились в кабинете влавврача, перед ними появился представитель транспортной милиции, продемонстрировав им на мобильном устройстве, что в организме политика обнаружили какое-то вещество.
Evo-rus.com02:11
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Самолет, летевший из Хабаровска в Москву, вынужденно сел в Красноярске

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Хабаровск-Москва, совершил вынужденную посадку аэропорту Красноярска из-за задымления в багажном отделении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета04:07
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