Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей
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Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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