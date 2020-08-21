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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
РБК

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

РБКвчера в 08:49
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10

Соратники Навального рискуют его жизнью

Соратники Навального по «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ иноагентом) восприняли заключение главврача негативно: они настаивают на перевозке блогера в Германию, обвиняя в соцсетях российских врачей в намеренном воспрепятствовании этому.
Политика Сегоднявчера в 07:32

Тихановская отказалась от выдвижения в президенты в случае новых выборов

Светлана Тихановская, соперница Александра Лукашенко на прошедших в Белоруссии выборах президента, в интервью польскому телеканалу «Белсат» заявила, что в случае назначения новых выборов не будет выдвигаться на пост президента.
РБКвчера в 16:47
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Ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристов

Как ранее сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, с 24 августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнется поэтапное введение графика подачи воды из-за дефицита в трех водохранилищах.
Известия20 августа в 15:54
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