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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВ09:03
РБК

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

РБК08:49
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфакс07:54
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАСС07:54
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъ08:51
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ru07:21
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное время08:10

Плавающий танк «Спрут-СДМ1» вышел на госиспытания

Москва, 21 августа 2020, 16:38 — REGNUM Единственный в мире плавающий танк «Спрут-СДМ1», вооруженный полноценным танковым 125-мм орудием, отправлен на госиспытания, которые завершатся в 2022 году, сообщает 21 августа пресс-служба госкорпорации «Ростех».
REGNUM09:38
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Врачи начали готовить Навального к перевозке в Германию

Подготовку к транспортировке оппозиционера Навального начали в омской больнице, сообщил 21 августа заведующий отделением анестезиологии и реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых журналистам.
ИА Красная Весна13:41