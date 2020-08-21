Сбербанк выплатит акционерам 422 млрд рублей дивидендов
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В отличие от многих российских и зарубежных банков Сбербанк не отказался от выплат и не снизил их. В июне наблюдательный совет одобрил решение о выплате 50% дивидендов в размере 422 млрд рублей.В источнике
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