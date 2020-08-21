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Donnews.ru
Donnews.ru

Сбербанк выплатит акционерам 422 млрд рублей дивидендов

В отличие от многих российских и зарубежных банков Сбербанк не отказался от выплат и не снизил их. В июне наблюдательный совет одобрил решение о выплате 50% дивидендов в размере 422 млрд рублей.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВ09:03
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ru07:21
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфакс07:54
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАСС07:54
РБК

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

РБК08:49
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъ08:51
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное время08:10

В посольстве России усомнились в независимости норвежских СМИ

Поведение норвежских журналистов, которые преследовали российского дипломата с семьей в зоне ограниченного доступа в аэропорту, опровергает независимость центральных СМИ в этой стране, Москва протестует против такого положения дел и обещает ответить "взаимностью", говорится в заявлении посольства России в Норвегии в Facebook.
РИА Новости12:04

Reuters: Путин сообщил главе Евросовета, что Навальный «заболел»

Глава Европейского совета Шарль Мишель созвонился с Владимиром Путиным и «выразил обеспокоенность» состояние госпитализированного Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС.
Дождь11:40
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Ограничение подачи воды в Крыму не затронет туристов

Как ранее сообщил гендиректор «Воды Крыма» Владимир Баженов, с 24 августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнется поэтапное введение графика подачи воды из-за дефицита в трех водохранилищах.
Известиявчера в 15:54
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Лукашенко ответил Макрону на предложения о посредничестве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский» в пятницу заявил о готовности стать «посредником» во Франции между президентом этой страны Эммануэлем Макроном и движением «Желтые жилеты».
Известия09:28
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Экс-депутат Рады обвинил Порошенко в организации похищений людей

Бывший депутат Верховной рады Украины от фракции "Партия регионов" Давид Жвания заявил, что экс-президент страны Петр Порошенко и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов организовали серию похищений участников "евромайдана" в 2013-2014 годах, чтобы накалить протестные настроения украинцев.
РИА Новости10:42

ФСБ: лидера ополченцев Донбасса СБУ пыталась похитить на территории РФ

Сообщается также, что Байдала в ДНР проходит по ряду уголовных дел в качестве организатора совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, включая убийство экс-главы самопровозглашенной республики Александра Захарченко.
Новые Известиявчера в 03:39
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В Совфеде оценили решение ООН о признании жителей Крыма россиянами

Статистика ООН, из которой следует, что к населению России также отнесены крымчане, является фактическим признанием российского статуса Крыма, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.
РИА Новости03:00
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