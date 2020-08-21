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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
РБК

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

РБКвчера в 08:49
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10

Главврач назвал основным диагнозом Навального нарушение обмена веществ

Основной диагноз госпитализированного оппозиционера Алексея Навального — нарушение обмена веществ, заявил главный врач омской больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.
Коммерсантъвчера в 06:08
3,4K

«Сильному» доллару предсказали конец

«Сильному» доллару скоро может прийти конец, и годы высокого курса американской валюты сменятся периодом низких котировок, пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экономистов.
Lenta.ruвчера в 21:25
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АЭС в США могут не выдержать потепления климата — Moody’s

Изменение климата — особенно сильная жара — наступает так быстро, что влечет физические, а также финансовые риски для стареющего ядерного потенциала Америки, свидетельствует новый отчет Moody’s InvestorsService, о котором пишет 20 августа агентство Bloomberg.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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На шоу "Кто хочет стать миллионером?" впервые за 14 лет выиграли приз

В Российской версии "Кто хочет стать миллионером" тоже было всего шесть победителей: Игорь Сазеев (2001-й год), Ирина и Юрий Чудиновских (2003-й год), Светлана Ярославцева (2006 год), Тимур Будаев (2010-й год), Бари Алибасов и Александр Фадеев (2013-й год), Тимур Соловьев и Юлианна Караулова (2017-й год).
РИА Новости19:49