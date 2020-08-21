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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВвчера в 09:03
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъвчера в 08:51
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ruвчера в 07:21
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАССвчера в 07:54
РБК

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

РБКвчера в 08:49
Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфаксвчера в 07:54
Реальное время

Сбербанк заплатит рекордные 422 миллиарда акционерам и профинансирует вакцину от коронавируса

Реальное времявчера в 08:10

Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержали до утра субботы

Вылет самолета с Алексеем Навальным в Германию из Омска задержан до утра субботы из-за требований профсоюза авиаперевозчиков ФРГ, сообщили журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.
Вылет самолета с Алексеем Навальным из Омска задержали до утра субботы
ТАССвчера в 14:40
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Люк де Йонг признан лучшим игроком финального матча Лиги Европы

Люк де Йонг ⚽⚽ Лучшим игроком финала Лиги Европы признан нападающий "Севильи" ⭐# финалЛЕ pic.twitter.com / MG7YpgLxdj — UEFA.com на русском (@ UEFAcom_ru) August 21, 2020 В июле 2019 года Люк де Йонг подписал с "Севильей" четырёхлетний контракт.
Metaratings17:58

Разведенный актер Прилучный раскритиковал отдых с Карпович в Крыму

Прилучный сказал, что инициаторами поездки были дети, которые настойчиво просили отправиться к морю, поэтому актер с большой компанией, состоящей из нескольких семей, поехал к крымскому побережью.
iReactorвчера в 02:50
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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США и ЕС договорились о снижении импортных тарифов на сотни миллионов долларов

США и Евросоюз на фоне не самого простого периода в своих торговых отношениях договорились снизить тарифы на импорт друг у друга товаров на ежегодную сумму в несколько сотен миллионов долларов и надеются, что за этим соглашением последуют новые договоренности в области торговли, говорится в совместном заявлении Штатов и ЕС, распространённом Еврокомиссией.
ПРАЙМвчера в 13:22

Венесуэла хочет участвовать в испытаниях вакцины «Спутник V»

Правительство Венесуэлы ведет переговоры с российской стороной об участии в испытаниях и производстве вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в пятницу министр здравоохранения южноамериканской республики Карлос Альварадо.
ТАСС18:22

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму

Автор законопроекта отметил, что ранее глава российского государства и общественники не раз обсуждали и высказывались в поддержку отказа от транспортного налога, подчеркивая возмещение выпадающих доходов за счет акцизов на топливо.
Evo-rus.comвчера в 14:08
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