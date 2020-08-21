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Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.В источнике
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Интерфакс

Греф подтвердил решение направить на дивиденды за 2019 год 50% от прибыли Сбербанка

Интерфакс07:54
Российская газета

Сбербанк собирается направить на дивиденды более 400 млрд рублей

Российская газета08:54
Коммерсантъ

Акции Сбербанка перестали падать на новостях о дивидендах

Коммерсантъ08:51
РЕН ТВ

Сбербанк решил направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд рублей

РЕН ТВ09:03
ТАСС

Набсовет Сбербанка предлагает направить на дивиденды за 2019 год 422,4 млрд руб

ТАСС07:54
РБК

Сбербанк на фоне пандемии выплатит рекордные в истории России дивиденды

РБК08:49
Finam.Ru

«Сбербанк» готов выплатить акционерам за 2019 год 18,7 рубля на акцию

Finam.Ru07:21

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
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Генри Кавилл опубликовал первое фото со съемок 2-го сезона «Ведьмака»

Британский актер Генри Кавилл опубликовал в своем Instagram-аккаунте первое фото с продолжения съемок сериала "Ведьмак" от Netflix, на котором запечатлен процесс его превращения в истребителя чудовищ с помощью грима.
Российская газета06:21
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