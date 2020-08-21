Сбербанк направит на дивиденды 422,5 млрд рублей

Соответственно, на дивиденды банк направит 422,5 млрд руб. По словам Грефа, доля нерезидентов среди акционеров Сбербанка составляет около 40%, за последний год выросло количество акционеров из России и Азии.