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ТАСС
ТАСС

Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили решение выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию, следует из сообщения кредитной организации. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
Ведомости05:38
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Эхо Москвы

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Эхо Москвы11:29
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Интерфакс08:33
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

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ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

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Российская газета

Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Российская газета08:00
РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

РБК08:24
ПРАЙМ

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ПРАЙМ10:41

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Интерфакс15:24
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РИА Новости12:17
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Воробьев раскритиковал возможное приглашение Манджукича в «Локомотив»

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РИА Новости14:55

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«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — говорится в сообщении.
Ведомости14:08
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Китайский Haval заключил СПИК о локализации производства в России

Компания «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» («дочка» китайского автоконцерна Great Wall) вложит 42,4 млрд рублей в локализацию производства в России кроссоверов, внедорожников и ключевых компонентов к ним — это предполагает подписанный автоконцерном и Минпромторгом специнвестконтракт (СПИК), сообщил «Ведомостям» представитель Haval.
Ведомости14:45

Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

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REGNUM05:14
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Небензя прокомментировал обвинения США в адрес Китая в Совбезе ООН

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