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ТАСС
ТАСС

Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили решение выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию, следует из сообщения кредитной организации. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
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Эхо Москвы

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ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

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ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

Коммерсантъ08:48
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Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка

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Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

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«Русснефть» выплатит дивиденды только на привилегированные акции

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"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАСС11:06
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Газета.Ru11:20
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Полит.ру10:10