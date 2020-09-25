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ТАСС
ТАСС

Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили решение выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию, следует из сообщения кредитной организации. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
 кредитной организации.
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