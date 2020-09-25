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ТАСС
ТАСС

Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили решение выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию, следует из сообщения кредитной организации. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
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РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

РБКвчера в 08:24
Российская газета

Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Российская газетавчера в 08:00
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

ТАССвчера в 08:50
Коммерсантъ

ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

Коммерсантъвчера в 08:48
Интерфакс

Акционеры ВТБ проголосовали за изменение адреса головного офиса банка

Интерфаксвчера в 08:33
Эхо Москвы

Председателем Наблюдательного совета Сбербанка избран министр финансов Антон Силуанов

Эхо Москвывчера в 11:29
ПРАЙМ

«Русснефть» выплатит дивиденды только на привилегированные акции

ПРАЙМвчера в 10:41

Минфин отказался расширить льготу по дивидендам в «русских офшорах»

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РБКвчера в 12:10
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Как НКО Великобритании создавали имидж сирийских боевиков

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iXBT.com23 сентября в 10:11
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