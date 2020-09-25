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ТАСС
ТАСС

Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей

Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили решение выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию, следует из сообщения кредитной организации. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
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Эхо Москвы

Сбербанк выплатит акционерам рекордные для России дивиденды

Эхо Москвы18:09
Интерфакс - Россия

Нижегородский НБД-банк по итогам 2019г выплатит дивиденды только на «префы»

Интерфакс - Россия24 сентября в 11:34
ТАСС

ВТБ направит на дивиденды за 2019 год 20,1 млрд рублей

ТАССвчера в 08:50
Коммерсантъ

ВТБ направит на дивиденды 10% чистой прибыли по МСФО

Коммерсантъвчера в 08:48
РБК

Акционеры ВТБ одобрили выплату сокращенных из-за пандемии дивидендов

РБКвчера в 08:24
ПРАЙМ

«Русснефть» выплатит дивиденды только на привилегированные акции

ПРАЙМвчера в 10:41
Российская газета

Сбербанк выплатит рекордные для России дивиденды

Российская газетавчера в 08:00

«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Власти начали создание единого госзаказчика для строек на ₽300 млрд

В августе 2020 года о планах по созданию единого госзаказчика в сфере строительства заявлял Хуснуллин: создание единого заказчика, по мнению вице-премьера, позволит сократить сроки строительства и предотвратит появление недостроев.
РБКвчера в 14:17
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Климатолог назвал неприятные последствия долгого бабьего лета в России

Продолжительное бабье лето в России может привести к бесснежному и сырому декабрю, рассказал радио Sputnik директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин.
Известия18:31
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Аналитики объяснили недельное подорожание доллара на 3 руб

Что влияет на курс рубля По словам главного экономиста ING по России и СНГ Дмитрия Долгина, ослабление рубля к доллару за неделю составило 3,4%, в то время как аналогичные валюты развивающихся рынков ослабли примерно на 3,8%.
РБК17:08
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Джонсон призвал «прекратить безобразные распри» для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества.
РИА Новости17:42
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Рубль вечером обновил многомесячные минимумы к доллару и евро

Доллар и евро уверенно растут, обновив многомесячные максимумы на Московской бирже в пятницу вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине под влиянием ряда негативных факторов и санкционных угроз.
Интерфаксвчера в 12:36

Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН

«Сожалеем, что представитель США выбрала это заседание, площадку Совета Безопасности для безосновательных обвинений в адрес одного из членов СБ, а заодно и всего совета в целом», — сказал Небензя.
RT на русском24 сентября в 12:33
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