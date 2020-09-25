Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей
Смотрите также
Красное вино затопило испанский завод
В Калифорнии продажу бензиновых автомобилей запретят к 2035 году
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
Эстония и Латвия расширили санкционные списки по Белоруссии
Бедрос Киркоров опроверг информацию о своей госпитализации
Селена Гомес показала свой шрам после пересадки почки
Пожилых москвичей призвали соблюдать ограничения из-за коронавируса
Samsung представил бюджетную версию смартфона Galaxy S20
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
Небензя оценил выступление представителя США на заседании СБ ООН
Число погибших при крушении самолета под Харьковом возросло до 25
Россия увидела признаки постановки в деле Навального
Курс евро превысил 91 рубль впервые с февраля 2016 года
Су-27 поднимался на перехват двух B-52H США над Балтийским морем
Еще пять человек задержаны после нападения в Париже
Сбербанк направит на дивиденды за 2019 год 422,38 млрд рублей
Уникальную опреснительную установку возведут в Крыму
Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании одобрили решение выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 млрд рублей из расчета 18,7 рубля на акцию, следует из сообщения кредитной организации. Собрание проходило в заочном режиме.В источнике
Подробнее о событии
Нижегородский НБД-банк по итогам 2019г выплатит дивиденды только на «префы»
Интерфакс - Россия24 сентября в 11:34