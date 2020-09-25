Сбербанк направит на дивиденды за прошлый год более 422 млрд рублей
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Акционеры Сбербанка одобрили решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 422,38 миллиарда рублей. Решение принято в ходе годового общего собрания, приводит ТАСС заявление банка. Уточняется, что выплаты дивидендов были установлены из расчета 18,7 рубля на акцию.В источнике
С чего всё началось
Акционеры Сбербанка на общем годовом собрании утвердили выплату дивидендов за 2019 г. в размере 422,4 млрд руб. – 50% от чистой прибыли по МСФО, следует из сообщения
кредитной организации.
Подробнее о событии
Нижегородский НБД-банк по итогам 2019г выплатит дивиденды только на «префы»
Интерфакс - Россия24 сентября в 11:34