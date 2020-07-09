Экономика
КоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
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Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»
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Врио главы Хабаровского края будет назначен Путиным
Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, задержанного по делу о покушении на убийство, должен президент страны Владимир Путин.
Известия вчера в 22:06
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Вышел трейлер фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе»
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Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти
В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
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Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
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«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
Встреча футболистов «Спартака» и «Локомотива» в рамках 27-тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» завершилась со счетом 1:1.
Известия вчера в 15:36
Теннис
Наоми Осака: «Почему в одной из моих любимых песен мой парень читает о разных девушках?»
Sports.ru 02:13
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RT на русском вчера в 01:40
Армия и оружие
Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе
Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
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Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле
Life.ru вчера в 21:05
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
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Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»
Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
Общество
В Словении вандалы подожгли деревянную статую Меланьи Трамп
Напомним, в январе 2020 года в Словении вандалы подожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
Inc-news.ru 00:24
Путешествия
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
«В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)», — приводит текст документа «РИА Новости» в четверг, 9 июля.
Известия вчера в 22:51
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Происшествия
Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки
Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
Технологии
В Роскосмосе создали устройство экстренной связи без мобильной сети
В компании рассказали, что с помощью кейса можно отправить СМС или файлы на мобильное устройство.
РЕН ТВ вчера в 20:22
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
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Политика
Мишустин совершит первую рабочую поездку с марта
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду совершит первую с момента введения карантинных мер из-за коронавируса рабочую поездку, он посетит Татарстан.
Интерфакс вчера в 17:29
Энергетика
Спрос на импорт СПГ из США падает из-за коронавируса и теплой зимы
Потребность в импорте СПГ из США в Европу и Азию падает из-за падения спроса, связанного с пандемией, а также мягкой зимы и заполнения до пределов хранилищ.
Neftegaz.ru вчера в 18:56
Происшествия
Прокуратура Москвы направила в суд дело серийного педофила
Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя столицы, который на протяжении двух лет развращал и насиловал детей и подростков.
Российская газета вчера в 11:17
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
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Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС.
Российская газета вчера в 15:57
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", — говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости вчера в 14:36