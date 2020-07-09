Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.

с чего всё началось

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

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