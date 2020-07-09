Экономика
КоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось
Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.РБКвчера в 22:02
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Общество
Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле
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RT на русском вчера в 19:11
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Пострадавшие из-за прорыва дамбы в Рузе рассказали об эвакуации
Житель Рузы Илья рассказал, что из-за прорыва дамбы в Рузе его дом смыло.
RT на русском 02:58
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Ван И отметил, что по мере развития Китая некоторые «американские друзья» начинают опасаться его и не доверять Пекину, однако КНР никогда не стремилась занять место США или противостоять Америке.
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Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
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Футбол
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Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.
РИА Новости вчера в 16:19
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
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Кино
Книга Эрнеста Клайна «Второму игроку приготовиться» выйдет в ноябре
Американский писатель Эрнест Клайн опубликует свой новый роман "Первому игроку приготовиться" 24 ноября 2020 года.
Piter.tv 02:49
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25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me вчера в 04:47
Происшествия
Во время протестов в Белграде пострадали около 20 полицейских
В результате ночных протестов и беспорядков в Белграде пострадали 19 полицейских и 17 демонстрантов.
BFM.ru 02:21
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:47
Экономика
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Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:01
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ТАСС 01:42
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В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
ToDay News Ufa 00:38
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула российской компании «Газпром экспорт» $90 млн.
RT на русском 02:51
Экономика
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Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
Общество
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Известия вчера в 10:48
Происшествия
Следствие будет просить об аресте Фургала
Следствие намерено ходатайствовать об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает пресс-служба СК.
RT на русском 02:34
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Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
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В Словении вандалы подожгли деревянную статую Меланьи Трамп
Напомним, в январе 2020 года в Словении вандалы подожгли деревянную статую президента США Дональда Трампа.
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Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
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Грузовой корабль «Прогресс МС-13» затопили в Тихом океане
Грузовой корабль «Прогресс МС-13», отстыковавшийся от МКС 8 июля, затопили в Тихом океане, сообщает РИА «Новости».
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Боец UFC устроил драку в ресторане и нокаутировал пожилого человека
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майк Перри устроил драку в ресторане, в ходе которой уложил на пол пожилого человека.
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