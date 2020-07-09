Экономика
КоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось
Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.РБКвчера в 22:02
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Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
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Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
ToDay News Ufa 08:37
Культура
Esquire посвятил новый выпуск Виктору Цою и группе «Кино»
Российская версия журнала Esquire посвятила новый выпуск музыканту Виктору Цою и группе «Кино». Он появится в продаже с 14 июля.
News.ru вчера в 10:19
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Газета.Ru 07 июля в 13:45
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Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон на 100 тысяч рублей
Источники: active.shop.by, m.fishki.net Китайская компания Huawei представила в РФ новый флагманский смартфон P40 Pro+ за 100 тысяч рублей.
HotGeo 10:03
Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
Коммерсантъ 02:24
Общество
Инфекционист объявил о начале глобальной пандемии коронавируса
Американский инфекционист, главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США доктор Энтони Фаучи объявил, что глобальная пандемия началась только сейчас.
Lenta.ru 10:18
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Общество
Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга инвестклимата
Нижний Новгород, 9 июля 2020, 16:31 — REGNUM Нижегородская область вошла в топ-20 регионов национального инвестиционного рейтинга-2020.
REGNUM 09:31
Политика
Юрий Кнутов: На примере Китая мы видим, как рушится голландский трибунал по MH17
Фото: Архив Голландский суд, рассматривающий дело MH17 согласился принять доводы "Алмаз-Антея", которые подтверждают непричастность Москвы, Донецка и Луганска к крушению самолёта малазийских авиалиний в Донбассе.
ИА Новороссия 08:45
Футбол
Дзюба назвал Кокорина «осликом»
Pravda.Ru 09:22
Культура
Разработчиков призвали добавлять в игры больше женщин, этнических и сексуальных меньшинств: BAFTA начинает борьбу
Организаторы BAFTA призывают разработчиков следовать таким рекомендациям: Хотя бы один из центральных действующих персонажей должен относиться к той или иной группе меньшинств.
Srnsk 09:23
Футбол
«Бордо» заинтересован в подписании контракта с Кузяевым
Российский полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может стать футболистом «Бордо».
Нева Спорт 08:24
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Происшествия
Последствия прорыва дамбы в Рузе попали на видео
Момент прорыва дамбы в подмосковной Рузе зафиксировали очевидцы.
Российская газета 04:45
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Здоровье
Назван способ избежать смерти от сердечного приступа и инсульта
В целом, прием статинов связан со значительно меньшим риском смерти (на 25 процентов) от нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, а также на 20 процентов уменьшалась вероятность сердечных приступов и инсульта.
Lenta.ru вчера в 12:28
Общество
Смольный ответил организаторам митинга против поправок в Конституцию
Петербургская администрация отказала в согласовании митинга против поправок в Конституцию РФ.
РБК Санкт-Петербург 05:55
Происшествия
Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза
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Российская газета 10:30
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев 9 июля предположил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе и, скорее всего, это будут страны СНГ.
Известия 08:05
Авто
Baojun представила бюджетный аналог Skoda Octavia
Китайский производитель Baojun выпустил первые официальные фотографии универсала RC-5W, который, как и его брат-лифтбек RC-5, будет предлагаться по выгодной цене.
SpeedMe 08:20
Общество
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Правительство РФ готовит новую выплату для семей с детьми.
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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
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Здоровье
Китай предупредил о новом неизвестном вирусе рядом с Россией
Дипмиссия предупредила китайских граждан о новой опасности, этот неизвестный вирус изучают специалисты казахстанского минздрава, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:29
Политика
США пригласят Китай на переговоры по контролю над вооружениями
Соединенные Штаты намерены пригласить Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями, указано в сообщении американского Госдепартамента.
Газета.Ru 10:32
Общество
Масочный режим ужесточили в Алтайском крае
Вечером 9 июля в Барнауле состоялось заседание оперштаба по ситуации с коронавирусом.
Алтайская правда 10:32