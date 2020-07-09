Экономика
КоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось
Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.РБКвчера в 22:02
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
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Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
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РИА Новости 04:20
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В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе
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Корейцы показали фюзеляж первого собственного истребителя
Южнокорейская компания KAI опубликовала фотографию частично собранного фюзеляжа первого летного прототипа перспективного истребителя KF-X, разработка которого ведется с 2016 года.
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Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок
Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
Слово и Дело 04:49
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В ВОЗ оценили риски распространения бубонной чумы в России
Распространение бубонной чумы в России крайне маловероятно, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович, комментируя случаи заражения в Китае и Монголии.
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Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
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Верховный суд прекратил дело по иску умершего экс-главы Чувашии
Верховный суд России прекратил производство по иску бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о восстановлении его в должности.
Интерфакс 04:05
Здоровье
В июне во Владимирской области сильно возросла смертность. Данные по коронавирусу этого не объясняют
По официальной информации регионального оперативного штаба и портала Стопкоронавирус.рф, за июнь во Владимирской области признали умершими от коронавируса 44 человека.
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Общество
Роулинг и еще 150 активистов осудили ограничения свободы слова
РИА Новости 04:39
Футбол
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего
Московский ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.
Российская газета 01:48
Футбол
Комитет по этике РФС рассмотрит жалобу «Спартака» на гендира «Зенита»
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«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
РБК 05:13
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
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Экономика
Суд разрешил британскому банку не платить по долгу перед Вексельбергом
По решению Апелляционного суда, Cynergy Bank Limited был вынужден выполнить условие договора и перестать платить по кредиту, так как в противном случае США могли бы ввести вторичные санкции против британского банка за трансакции с подсанкционным лицом — господином Вексельбергом.
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Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
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Гарика Харламова заметили широко отмечающим развод в баре
Шоумен Гарик Харламов широко отметил развод с актрисой Кристиной Асмус в баре, передает "СтарХит" со ссылкой на работника заведения.
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Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Как сообщает ToDay News Ufa, для поощрения детей к занятиям спортом, в России планируют ввести новое пособие.
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«Карпаты» исключены из чемпионата Украины за повторную неявку на матч
Львовские "Карпаты" исключены из чемпионата украинской премьер-лиги (УПЛ) за повторную неявку на матч без уважительной причины, сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ).
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21