Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось

Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб. Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.
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Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

РБКвчера в 22:02
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Общество

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля

Обязательный масочный режим на улицах Москвы отменяется с 13 июля. Об этом сообщил мэра столицы Сергей Собянин в своем блоге.
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Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

РИА Новости 05:56
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Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»

В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
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Футбол

«Карпаты» исключены из УПЛ из-за двух неявок на матчи

В обоих матчах сопернику «Карпат» была присуждена победа со счётом 3:0. В оставшихся играх чемпионата, которые должен был провести львовский клуб, командам-соперницам так же будут присуждены технические победы.
Metaratings 05:44
Общество

К сотрудникам «Открытой России» и депутату Галяминой пришли с обысками

Следственный комитет проводит обыск у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой, сообщила РБК председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.
РБК 02:12
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Происшествия

Экс-замглавы Барнаула приговорен к 5 годам колонии за взятки

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
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Происшествия

Следователи обыскивают все коммерческие МРЭО Петербурга

Санкт-Петербург, 9 июля 2020, 12:17 — REGNUM Утром 9 июля следователи пришли с ордерами на обыск во все коммерческие МРЭО Санкт-Петербурга.
REGNUM 05:17
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Происшествия

Полиция начала поиски пропавшего мэра Сеула

Полиция ведет поиски мэра Сеула Пак Вон Суна, объявленного пропавшим, сообщило агентство Ренхап.
Взгляд.ру 05:52
Политика

Китай привел веские аргументы, подтверждающие вину Украины в крушении MH17

Российские доводы, представленные компанией «Алмаз-Антей» и подтверждающие непричастность России к крушению пассажирского авиалайнера, в суде приняли во внимание.
Южный Федеральный вчера в 08:05
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Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным младенцем.
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Общество

Запуск музыкального сервиса Spotify в России состоится 15 июля

Музыкальный сервис Spotify запустится в России 15 июля, спустя полтора года после выхода на индийский рынок, сообщает портал Variety со ссылкой на источники.
Газета.Ru 03:39
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Политика

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
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Экономика

Определена глубина падения экономики при второй волне коронавируса

Международный валютный фонд (МВФ) определил, что мировая экономика упадет на 4,9 процента в этом году, восстановление на 5,4 процента ожидается в 2021-м.
Lenta.ru 05:43
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Технологии

Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 04:05
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Общество

Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа

"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.
Российская газета 05:53
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Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» Цири изменится

CT news вчера в 13:32
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Общество

В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.
RT на русском 04:22
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Здоровье

Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом

Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
Алтапресс 04:46
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Экономика

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

Во втором полугодии 2020 года минимальные пакетные тарифы на связь могут подорожать в среднем на 14%.
Российская газета вчера в 03:58
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Политика

В Сербии возбудили уголовные дела за участие в беспорядках

Верховная прокуратура в Белграде возбудила 25 уголовных дел в отношении зачинщиков беспорядков в столице Сербии.
RT на русском 05:34
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов денежных средств при сумме таких операций от 100 тысяч рублей.
Российская газета 07 июля в 09:07
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Происшествия

Екатеринбургский застройщик подтвердил, что пытался выкупить землю у похищенного мужчины и готов сотрудничать со следствием

Компания «Атомстройкомплекс» заявила, что готов сотрудничать со следствием по факту похищения мужчины в Екатеринбурге.
Коммерсантъ Екатеринбург 05:46
Шоу-бизнес

Звезда «Сватов» Федор Добронравов напугал поклонников своей внешностью

Planet Today вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в Instagram на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом.
РИА Новости 04:56
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Общество

В Красноярском крае продлили режим ограничений

Власти продлили до 9 августа режим ограничений для организаций и предприятий Красноярского края, введенный из-за коронавирусной инфекции, при этом обязательной самоизоляции нет, и с пятницы заработают летние кафе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
РИА Новости 01:51
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Общество

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату

Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.
Российская газета 05:51
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Шоу-бизнес

Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей

Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
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Происшествия

Полиция Австрии не исключает, что убийство россиянина могло быть заказным

Баумшлагер отметил, что правоохранители не исключают того, что это могло быть заказное убийство, с одной стороны, а с другой – могла произойти ссора.
Газета.Ru 05:54
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