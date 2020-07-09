Экономика
КоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза
Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось
Всего за первую половину текущего года доходы банка от комиссий за переводы составили 31 млрд руб. Для сравнения: во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил комиссионный доход на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, а во втором квартале 2018-го годовой прирост составил 20,6%.РБКвчера в 22:02
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Курьерам Delivery Club выплатили долги по зарплате. Об этом говорится в заявлении компании во «ВКонтакте» .
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Володин предложил провести анализ международных соглашений России
Москва, 9 июля 2020, 10:33 — REGNUM Провести анализ всех международных соглашений РФ на предмет соответствия поправкам к Конституции предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
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В ВОЗ заявили об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне
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Наука
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Специалисты пришли к выводу, что коронавирус может быть главной опасностью для головного мозга.
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