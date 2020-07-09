Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось

Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.
РБКвчера в 22:02

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«Сбербанк» нарастил доходы от комиссий за переводы

ГЛАС.RU03:01

Сбербанк заработал 31 млрд руб. за полгода на комиссиях за переводы. Несмотря на подключение к СБП

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Сбербанк увеличил свои доходы от комиссий за переводы в полтора раза

Экономика сегодня03:00

Сбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

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Долг.рф01:24

Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

РБКвчера в 22:02
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Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

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Происшествия

Губернатор Хабаровского края Фургал задержан в рамках уголовного дела

RT на русском вчера в 19:11
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Общество

Variety: Spotify запустится в России 15 июля

Spotify все-таки появится в России, пишет Variety. По информации издания, музыкальный сервис запустится 15 июля.
Афиша Daily вчера в 16:39
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Политика

Бондаренко лишили возможности задать вопросы к отчету губернатора

Бондаренко назвал происходящее крючкотворством и предположил, что такая уловка применена руководством думы из-за того, что на следующем заседании будет выступать с отчетом губернатор Саратовской области Валерий Радаев.
FreeNews-Volga 02:26
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Футбол

ЦСКА договорился о трансфере аргентинского нападающего

Московский ЦСКА близок к приобретению нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на четверг, снизился на 1,06 рубля — до 80,4062 рубля, курс доллара опустился на 93,4 копейки — до 71,2379 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:39
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Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
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Общество

У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой проходят обыски

В Москве проходят обыски у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, а также у шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова.
Коммерсантъ вчера в 23:51
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Политика

Козак: вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на государственном уровне не обсуждался

Вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался.
ТАСС 02:03
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news вчера в 17:29
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Общество

В Туле последствия непогоды ликвидируют более 100 спасателей

В ликвидации последствий непогоды привлечены 150 человек. От регионального МЧС – 110 человек и 34 единиц техники.
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

Власти Московской области окажут помощь жителям Рузского городского округа, пострадавшим из-за прорыва дамбы, сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
РИА Новости 00:39
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Шоу-бизнес

Звезда «Хора» погибла, а ее 4-летнего сына нашли одного в лодке

Известно, что звезда «Хора» приехала на озеро вместе с сыном Джози Холлисом, лодку она арендовала.
WMJ.ru 02:56
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
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Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

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Армия и оружие

Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Evo-rus.com 02:48
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Армия и оружие

Украинские силовики заявили о 13 обстрелах своих позиций в Донбассе

Украинские силовики сообщили в среду, что зафиксировали 13 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
РИА Новости вчера в 00:46
Происшествия

В Москве появился нападающий на женщин бутовский маньяк

Четыре россиянки стали жертвами маньяка, орудующего в столичном районе Южное Бутово. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 07 июля в 10:24
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Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области вчера в 10:02
Общество

В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 16:21
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Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
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Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

«В связи с очень долгим сроком нахождения CO2 в атмосфере ожидается, что последствия снижения выбросов нынешнего года не приведут к снижению концентрации CO2 в атмосфере, который является основной причиной повышения глобальной температуры», — заявил генсек.
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Политика

Подтверждены факты массового уничтожения тульских ЗРПК «Панцирь»

Тульская служба новостей вчера в 06:44
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Общество

Лоза назвал играющих в КВН студентов «позором» вузов

Лоза заявил, что они не тратят время на учебу, становятся «позором» вузов и в итоге выпускаются неквалифицированными.
НТВ 03:07
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Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК вчера в 12:58
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Общество

Amazon оштрафован за поставки товаров в Крым, Иран и Сирию

Компания поставляла товары и услуги в страны, попавшие под санкции OFAC (подразделение Минфина США), в том числе в Крым, Иран и Сирию, а также лицам, находящимся или работающим в зарубежных миссиях государств, находящихся под американскими санкциями, отмечает "Интерфакс".
BFM.ru 01:38
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Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

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Политика

Экс-депутат рады назвала причину потери Крыма украинскими властями

Украина потеряла Крым из-за действий Киева по отношению к жителям полуострова.
Известия вчера в 23:06
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