Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСбербанк нарастил доходы от комиссий за переводы в 1,5 раза

Во втором квартале 2019 года Сбербанк увеличил доход от комиссий на 15,6% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, во втором квартале 2018 года годовой прирост составил 20,6%. Представитель Сбербанка рассказал, что высокий рост комиссионных доходов был уже в первом квартале 2020 года (+49,8%).
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с чего всё началось

Сбербанк в полтора раза нарастил доходы от комиссий за денежные переводы

Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.
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Доходы Сбербанка от комиссий за денежные переводы выросли в полтора раза

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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
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Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула

Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
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Экономика

Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
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Технологии

Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay

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Общество

Суд Амстердама отложил дело по «золоту скифов» на неопределенный срок

Новая дата рассмотрения судебного дела пока неизвестна, судья был отозван украинской стороной.
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Здоровье

В Челябинской области за сутки выявили 140 новых случаев коронавируса

За сутки, как передали в региональном минздраве, зафиксировали 4 летальных случая пациентов с COVID-19.
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Автоспорт

Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault

В составе Renault испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
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Разработчики считают, что цены на видеоигры нужно повысить

«Цены на игры должны быть повышенны», — заявил креативный директор SIE Santa Monica и геймдиректор видеоигры God of War (Бог войны) Кори Барлог, 8 июля он написал об этом на своей странице в Twitter.
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Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

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Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников

Телеведущий и врач Александр Мясников развенчал некоторые мифы здорового образа жизни.
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Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

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Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады.
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Председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов рассказал, какие выгоды получил его клуб, отдав в московский "Спартак" генерального директора Шамиля Газизова.
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Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
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Верховный суд США поддержал передачу деклараций Трампа суду Нью-Йорка

Верховный суд США поддержал решение о передаче налоговых деклараций и других финансовых документов президента Соединенных Штатов Дональда Трампа суду Нью-Йорка, следует из документов суда.
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Перед отставкой и.о. главы омского облсуда Светенко раскрыла доходы

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Футбол

«Краснодар» обыграет «Рубин» в 27-м туре РПЛ 9 июля

Матч 27-го тура РПЛ «Рубин» - «Краснодар» состоится на стадионе «Центральный» и начнется в 20:30 по московскому времени.
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Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
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МВД предложило изменить водительские права и ПТС

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Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
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