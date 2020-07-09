Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.

с чего всё началось

За второй квартал текущего года комиссии с физлиц принесли Сбербанку доход в 16,2 млрд рублей, что выше на 52,5% чем в аналогичный период 2019 года, согласно данным отчета банка. С января 2020 года доход Сбербанка от комиссий за переводы составил 31 млрд рублей.

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