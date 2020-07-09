Экономика
Народные новостиСбербанк нарастил доходы в полтора раза благодаря комиссии за переводы
За второй квартал текущего года комиссии с физлиц принесли Сбербанку доход в 16,2 млрд рублей, что выше на 52,5% чем в аналогичный период 2019 года, согласно данным отчета банка. С января 2020 года доход Сбербанка от комиссий за переводы составил 31 млрд рублей.
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с чего всё началось
Комиссия за переводы с кредитной карты составляет 3% от суммы транзакции, но не менее 390 руб. Что еще предшествовало рекордным доходам от комиссий Во втором квартале 2020 года Сбербанк, согласно новому закону, отменил "банковский роуминг" — плату в размере 1% от суммы перевода внутри банка, но между разными регионами.РБК08 июля в 22:02
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Сбербанк во втором квартале заработал на комиссии на 50% больше, чем годом ранее
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RT на русском вчера в 23:00
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Расходы по нацпроектам остались на второе полугодие
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Модернизированный фрегат ТОФ с крылатыми ракетами вышел на испытания
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Хаос в Америке помог Европе решить вопрос с «Северным потоком — 2»
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