Экономика
РБКСбербанк нашел нового куратора розничного бизнеса
На запрос РБК Сбербанк сегодня сообщил, что вице-президент Кирилл Царев назначен на должность старшего вице-президента, заместителя руководителя блока «Розничный бизнес».
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Общество
Москвичи могут поучаствовать в тестировании вакцины от коронавируса
Поучаствовать в исследованиях вакцины от коронавируса сможет каждый москвич, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 11:45
Шоу-бизнес
45-летняя Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности
Татьяна Навка спровоцировала слухи о третьей беременности Источники из окружения Татьяны Навки, предпочитающие оставаться анонимными, подтвердили, что Татьяна Навка и Дмитрий Песков готовятся вновь стать родителями.
Вокруг ТВ 05:26
Здоровье
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости 09:57
Политика
Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с новыми странами
Президент Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой открытие авиасообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии коронавируса, сообщает ФАН.
Пятый канал 11:06
Футбол
ЦСКА и «Херенвен» согласовали трансфер Эджуке
Полузащитник «Херенвена» Чидера Эджуке продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Нева Спорт 05:49
Игры
Анонсирована новая игра по вселенной «Ведьмака»
На YouTube опубликован анонсирующий трейлер The Witcher: Monster Slayer - новой игры по вселенной "Ведьмака".
Российская газета 11:10
Кино
Берлинский кинофестиваль вручит гендерно-нейтральные награды
Экономика сегодня 11:11
Политика
Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС 10:47
Армия и оружие
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии
Российский БТР зацепил американский бронемобиль. Во избежание конфликтов в ход вступили вертолёты, которые "охладили пыл" американцев.
Pravda.Ru 10:52
Политика
Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru 10:53
Футбол
В команду сезона Лиги Европы вошли 23 игрока
В команде сезона оказались сразу семь футболистов, которые стали обладателями трофея в минувшем розыгрыше – Буну, Регилон, Навас, Кунде, Банега, Окампос и Мунир.
Metaratings 09:31
Авто
Lada 4x4 назвали самым долгоживущим внедорожником в мире
Российские модели "Нива" и ВАЗ 2105 попали в список самых долговечных автомобилей, проверенных временем, по версии одного из старейших британских изданий об автомобилях — Autocar.
Экономика сегодня 10:38
Здоровье
В России создают единую вакцину от коронавируса и гриппа
Первая в мире вакцина В середине августа Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — его разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Россиийского фонда прямых инвестиций.
РИА Новости 11:45
Армия и оружие
Forbes: США планируют блокировку торгового флота России
По мнению американских военных экспертов, торговые суда являются слабым местом РФ, чем хотят воспользоваться США.
ПолитРоссия 09:18
Единоборства
Сын Кости Цзю досрочно победил экс-чемпиона мира Хорна
Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю Тим техническим нокаутом победил бывшего чемпиона мира WBO Джеффа Хорна.
РИА Новости 10:23
Происшествия
В пригороде Анапы потушили крупный лесной пожар
Масштабный лесной пожар на побережье Черного моря между населенными пунктами Большой и Малый Утриш (город-курорт Анапа) потушен.
Коммерсантъ 11:42
Общество
Во Франции переименуют роман Агаты Кристи «Десять негритят»
Детективный роман британской писательницы Агаты Кристи "Десять негритят", впервые выпущенный в 1939 году, будет переименован во Франции и станет называться "Их было 10" после многочисленных обращений в социальных сетях.
ТАСС 06:12
Политика
Глава минобороны ФРГ заявила об уверенности в отравлении Навального
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что она уверена, что Алексея Навального отравили.
Национальная служба новостей 10:17
Футбол
Месси обсудил с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»
Российская газета 01:55
Политика
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз заявил, что США не примут результаты испытаний российской вакцины против коронавируса.
РИА Новости 11:37
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Советский спорт вчера в 16:18
Политика
Зеленский заявил о необходимости обсуждения вопроса возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз выразил намерение вернуть Крым и указал на необходимость создания международной площадки для обсуждения этого вопроса.
Газета.Ru 04:08
Общество
Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК 04:18
Общество
Глава МВД Франции защитил право женщин загорать топлес
Париж, 26 августа 2020, 09:28 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин защитил право женщин загорать топлес, сообщает Ouest-France.
REGNUM 02:28
Политика
Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК 08:59
Общество
В Белоруссии из театра имени Янки Купалы уволили 58 сотрудников
В Белоруссии из Национального академического театра имени Янки Купалы за поддержку протестов уволили 58 сотрудников.
МонаВиста 10:44
Политика
Путин указал Фалькову на рост цен обучения в некоторых вузах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в среду, 26 августа, указал министру науки и высшего образования страны Валерию Фалькову на рост цен на обучение в некоторых вузах.
Известия 09:45
Политика
Bloomberg узнал о разногласиях Меркель и Путина из-за Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель разочарована тем, что президент России Владимир Путин не проявил гибкости после возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 09:14
Общество
Выгнанная со свадьбы невеста борца Сидакова сбежала в Москву
В настоящее время невеста борца Заурбека Сидакова находится в Москве. Мадина сбежала в столицу после произошедшего на свадьбе скандала.
Территория новостей 02:17