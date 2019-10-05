Происшествия
BFM.ruСбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов
Сотрудник уже дал признательные показания, сейчас с ним ведут работу правоохранительные органы. Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.
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От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 12:35
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