Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия. В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует.
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Герман Греф
От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 12:35

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Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

РИА Новости14:47

Герман Греф – о предательстве и безопасности

Вести.Ru14:30

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к хищению данных 200 клиентов банка

Интерфакс12:33

Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов

Коммерсантъ12:35

Сбербанк выявил пытавшегося похитить клиентские данные сотрудника

RT на русском12:34

Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию

ТАСС12:24

Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка

РБК14:56
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Гаджеты

Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого

Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.
iXBT.com 12:57
Футбол

«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его конфликта с Месси

Отмечается, если в ближайшее время отношения Месси и Гризманном не наладятся, то каталонский клуб может использовать француза для переговоров с «ПСЖ» по возвращению Неймара.
Vprognoze.ru 03:08
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика

Борисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой

Ранее в субботу сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 12:11
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Политика

Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
Народные новости 13:24
Общество

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

РИА Новости 14:03
Происшествия

Сбербанк признал утечку данных клиентов

По сведениям газеты «Коммерсант», в Сбербанке случилась крупнейшая в российском банковском секторе утечка персональных данных клиентов.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Кино

Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel

Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
Телеканал 360° 14:32
Фигурное катание

Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе

Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС 12:57
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
Газета.Ru 14:37
Технологии

PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra

Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Политика

Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Общество

Аглая Тарасова встречается с Дарреном Аронофски

Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia вчера в 07:59
Авто

В Китае представили новый лимузин для главы страны

Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Армия и оружие

В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении

РИА Новости 06:17
Политика

Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией

"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями

СМИ стало известно о пополнении в семье Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.
ОК! вчера в 20:47
Политика

Зеленский считает, что стать президентом ему помогла школа

Вести.Ru 12:10
Волейбол

Российские волейболисты уступили бразильцам на Кубке мира

Весь спорт 03:53
Общество

Принц Гарри подал новый иск к таблоидам

Интерфакс вчера в 15:59
Политика

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Футбол

«Динамо» отправило Хохлова в отставку

Газета.Ru 10:01
Армия и оружие

В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Единоборства

Головкин оказался тяжелее Деревянченко

В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
Здоровье

Невролог назвал опасность дергающегося глаза

Специалист заявила, что человеку с дергающимся глазом следует посетить офтальмолога, поскольку это может быть признаком синдрома сухого глаза, а также немедленно обратиться к неврологу, если подергивание век вызывает их смыкание или в процесс вовлекаются другие части лица.
Misanec.ru 01 октября в 19:59
Политика

WP: Трамп заискивал перед Путиным в ходе первого разговора

Газета.Ru 12:40
Политика

Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг

Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
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