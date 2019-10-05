Происшествия
РИА НовостиСбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия. В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует.
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От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 12:35
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Рассекречены стартовые цены. Pixel 4 и Pixel 4 XL оказались намного дешевле ожидаемого
Ранее сообщалось, что цены на Pixel 4 и Pixel 4 XL стартуют от 820 и 1127 евро, соответственно.
iXBT.com 12:57
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«Барселона» может расстаться с Гризманном из-за его конфликта с Месси
Отмечается, если в ближайшее время отношения Месси и Гризманном не наладятся, то каталонский клуб может использовать француза для переговоров с «ПСЖ» по возвращению Неймара.
Vprognoze.ru 03:08
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Политика
Борисов спрогнозировал рост товарооборота между Россией и Венесуэлой
Ранее в субботу сообщалось, что вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Известия 12:11
Политика
Телеведущий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса
Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон призвал Киев отказаться от Крыма и Донбасса.
Народные новости 13:24
Происшествия
Сбербанк признал утечку данных клиентов
По сведениям газеты «Коммерсант», в Сбербанке случилась крупнейшая в российском банковском секторе утечка персональных данных клиентов.
RuNews24.ru вчера в 04:46
Кино
Джеймс Ганн ответил Скорсезе на критику фильмов Marvel
Американский режиссер Джеймс Ганн прокомментировал в Twitter слова Мартина Скорсезе, который недавно заявил, что фильмы Marvel «это не кино».
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Рязанка Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одной программе
Рязанка Александра Трусова помогла команде Европы одержать победу на Japan Open.
Московский Комсомолец 05:53
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
Газета.Ru 14:37
Технологии
PayPal выходит из проекта Facebook по выпуску криптовалюты Libra
Американский оператор электронной платежной системы компания PayPal приняла решение отказаться от участия в проекте криптовалюты Libra компании Facebook.
REGNUM вчера в 19:03
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Политика
Поляки заставили украинца съесть бандеровский флаг
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал об инциденте с участием его соотечественника в Польше, в ходе которого его заставили съесть красно-черный флаг Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России).
Lenta.ru 12:19
Общество
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Американский режиссёр Даррен Аронофски и российская актриса Аглая Тарасова подтвердили слухи о своём романе, появившись вместе на премьере фильма "Pacified" на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне.
ИА InterMedia вчера в 07:59
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы страны
Во время парада, приуроченного к 70-летию основания Китайской Народной Республики председатель Китая Си Цзиньпин передвигался на новом лимузине Hongqi L9.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Политика
Медведев заявил о готовности Кубы погасить долги перед Россией
"Задний двор США" Будучи на Кубе, Дмитрий Медведев получил степень Почетного доктора политических наук в Гаванском университете, отмечает ТАСС.
Газета.Ru 12:12
Шоу-бизнес
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс в третий раз стали родителями
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Общество
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Интерфакс вчера в 15:59
Политика
В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.
RT на русском 13:34
Футбол
«Динамо» отправило Хохлова в отставку
Газета.Ru 10:01
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 11:10
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
В ночь с 5 на 6 октября "Мэдисон Сквер Гарден" примет очередной вечер профессионального бокса, кард которого возглавит титульный поединок казахстанского экс-чемпиона мира Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.
Газета.Ru 14:45
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Специалист заявила, что человеку с дергающимся глазом следует посетить офтальмолога, поскольку это может быть признаком синдрома сухого глаза, а также немедленно обратиться к неврологу, если подергивание век вызывает их смыкание или в процесс вовлекаются другие части лица.
Misanec.ru 01 октября в 19:59
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Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07