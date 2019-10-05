Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия. В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует.
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Герман Греф
От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ вчера в 12:35

Подробнее о событии

Герман Греф – о предательстве и безопасности

Вести.Ruвчера в 14:30

Греф рассказал о расследовании утечки данных клиентов

RT на русскомвчера в 15:39

Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных

РИА Новостивчера в 14:47

Греф заявил о перевыпуске карт «Сбербанка» после утечки их данных

РБКвчера в 20:35

Сбербанк нашел виновника утечки данных клиентов

Коммерсантъвчера в 12:35

Сбербанк выявил сотрудника, который попытался похитить клиентскую информацию

ТАССвчера в 12:24

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к хищению данных 200 клиентов банка

Интерфаксвчера в 12:33
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Кино

Опубликовано фото со съемок сиквела «Аватара»

Rambler News Service 03 октября в 07:49
Футбол

«Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.
Красная весна вчера в 15:51
Единоборства

Головкин победил Деревянченко в чемпионском бою

В Нью-Йорке на знаменитом "Мэдисон-сквер-гарден" завершился поединок за звание чемпиона мира Международной боксерской федерации в легком весе между представителем Казахстана Геннадием Головкиным и украинцем Сергеем Деревянченко.
Вести.Ru 00:13
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
Шоу-бизнес

«Ленком» объяснил отмену вечера памяти Николая Караченцова

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер прокомментировал отмену памятного вечера в честь 75-летия Николая Караченцова и годовщины его смерти.
iReactor 03 октября в 17:10
Наука

В Новосибирске начнут собирать летающие автомобили

На базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина создали проектную лабораторию, которая займется разработкой технического облика первого российского летающего автомобиля.
РИА Новости вчера в 02:11
Политика

Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта

Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия вчера в 06:04
Волейбол

Российские волейболисты победили Египет на Кубке мира

Сборная России по волейболу победила команду Египта со счетом 3:1 на Кубке мира по волейболу.
РЕН ТВ 00:20
Общество

Онищенко рассказал о влиянии сокращения зимы на биоритмы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с URA.RU отметил, что возможное сокращение зимнего периода в России может повлиять на биологические ритмы россиян.
RT на русском вчера в 13:23
Армия и оружие

Турция усилила войска на границе с Сирией

Интерфакс вчера в 20:50
Политика

В Польше поклонника бандеровцев заставили съесть красно-черный флажок

«Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять его в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — подчеркнул Журавко.
REGNUM вчера в 16:09
Общество

ГИБДД разъяснила требование удалять «тонировку»

ГИБДД разъяснила правомочность требований сотрудников автоинспекции удалять тонировочную пленку непосредственно на месте задержания автомобилей.
REGNUM 03 октября в 03:33
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости вчера в 11:44
Политика

Скабеева ответила на призыв Путина не очернять Украину в СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева, комментируя слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, сообщила, что журналисты целенаправленно не занимаются очернением Украины.
Вечерняя Москва 03 октября в 23:56
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Якутии

Микроавтобус Toyota опрокинулся, следовавший по маршруту Благовещенск — Якутск, перевернулся на автодороге «Лена» в Якутии, пострадали шесть человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД МВД.
РБК вчера в 23:49
Общество

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

РИА Новости вчера в 14:03
Культура

Татьяна Навка прокомментировала слухи о конфликте с Яной Рудковской

Известная фигуристка Татьяна Навка высказалась по поводу слухов о конфликте с продюсером Яной Рудковской, который разгорелся из-за подготовки новогодних ледовых шоу.
iReactor 04 октября в 14:29
Музыка

Песню на русском языке исполнят на Евровидении впервые за 15 лет

В 2020 году на Евровидении исполнят песню на русском языке.
Вечерняя Москва 04 октября в 14:12
Наука

Составлен список безопасных стран в случае глобальной катастрофы

Телеканал 360° вчера в 22:39
Единоборства

Боксерша поцеловала соперницу и получила пощечину

Газета.Ru 04 октября в 11:55
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в Нью-Йорке

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что сотрудник Федерального бюро расследований остановил и допросил депутата Госдумы и журналиста Ингу Юмашеву, приехавшую на форум "Диалог Форт-Росс" в Нью-Йорк.
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика

Порошенко поскандалил из-за «формулы Штайнмайера»

При обсуждении подписания «формулы Штайнмайера» Билецкий заявил, что Порошенко был готов подписать этот план по Донбассу, а теперь выступает якобы против.
Lenta.ru 00:24
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 во Львове погибли три человека

При аварийной посадке грузового самолёта Ан-12 возле Львова погибли три человека, судьба двух неизвестна.
RT на русском 04 октября в 02:55
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Любови Толкалиной готовится к свадьбе

18-летняя Мария Михалкова-Кончаловская объявила о своей помолвке. Теперь единственная дочь Любови Толкалиной вовсю готовится к свадьбе.
Woman.ru вчера в 12:25
Происшествия

В результате ДТП в Чите пострадали шесть человек

В результате ДТП, произошедшего 6 октября в центре Читы, пострадали шесть человек, ещё один человек погиб.
RT на русском вчера в 23:35
Здоровье

О чем сигнализирует дергающийся глаз

Чтобы сократить вероятность возникновения синдрома дергающегося глаза, следует подобрать линзы либо очки, которые позволят снизить нагрузку на зрительный аппарат, пишет портал news-24.
Московский Комсомолец вчера в 22:04
Политика

Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев

Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика

Трамп признался в нежелании звонить Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел звонить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Российская газета вчера в 23:02
Общество

Москвичей 6 октября ожидает дождь со снегом

Синоптики пообещали москвичам утром 6 октября дождь со снегом, пишет сайт Гидрометцентра.
Известия вчера в 23:53
Политика

Волкера заменит вашингтонский чиновник, укравший бекон в супермаркете

Упаковка бекона стоимостью в 2 доллара 13 центов обернулся для Костива административным отпуском, а уже в следующем году он подал в отставку.
Новостной фронт вчера в 05:18
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