Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия. В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует.
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Герман Греф
От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 12:35

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Сбербанк выявил виновного в утечке данных сотрудника

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Греф заявил о перевыпуске карт «Сбербанка» после утечки их данных

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ТАСС12:24

Сбербанк нашел сотрудника, причастного к хищению данных 200 клиентов банка

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