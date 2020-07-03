Экономика

РБКРБКСбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
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Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

Вести.Ru09:11

В конце июня рост деловой активности показали сферы страхования, производства одежды и бумаги

Долг.рф03:16

Сбербанк составил топ-10 восстановленных секторов экономики России

News.ru07:47

«Сбербанк» опубликовал рейтинг восстановившихся секторов экономики

ГЛАС.RU07:46

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

РБК06:54

Сбербанк обнародовал ТОП-10 восстановившихся секторов экономики

NewInform09:05
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Политика

«Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
REGNUM 09:16
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Гаджеты

Немецкие цены на настольные процессоры AMD Renoir оказались достаточно высокими

Компания AMD достаточно долго колебалась по поводу целесообразности вывода гибридных процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 на розничный рынок, но несколько недель назад стало ясно, что в июле они всё же поступят в продажу, пусть и не в коробочной комплектации.
3DNews 07:09
Общество

Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Экономика

В России усилят контроль за наличными средствами компаний

В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
2,6K
Единоборства

Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стал инсульт и инфаркт на фоне пневмонии, сообщил друг семьи спортсменов Рамазан Рабаданов 3 июля «Пятому каналу».
ИА Красная Весна 09:00
5
Политика

Поправки к Конституции вступят в силу завтра, 4 июля

Комментируя итоги голосования по поправкам, Путин сказал, что окончательное слово могли сказать только граждане России и назвал это решение совместным.
Эхо Москвы 09:08
4
Политика

В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа

В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
1,7K
Энергетика

Определены сроки восстановления спроса на нефть

Спрос на нефть вернется на докризисный уровень к 2022 году, такой прогноз дали аналитики Goldman Sachs, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 11:33
Политика

Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу

Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
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Происшествия

В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей

Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
5
Футбол

Чемпионат Казахстана вновь приостановлен из-за коронавируса

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 чемпионат Казахстана по футболу в первый раз был прерван в середине марта.
Матч ТВ 09:17
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1,4K
Космос

Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет

Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
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Происшествия

СК возбудил дело после повреждения газопровода в Самарской области

РИА Новости 06:27
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Общество

Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене

Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Общество

В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
22
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

Генерал-полковник утверждает, С-500 «Прометей» способен поразить как аэродинамические и баллистические цели, так и гиперзвуковое оружие новейших модификаций.
Территория новостей 01:09
315
Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
ТАСС 09:11
Общество

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей

С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет.
Live24 07:08
36
Здоровье

В Монголии выявили два случая бубонной чумы

Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой.
Южный Федеральный вчера в 06:56
246
Происшествия

Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
10
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Хоккей

Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен

Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Политика

Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины

Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:23
Здоровье

Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
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Политика

Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО

Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
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Происшествия

Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка

Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
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Автоспорт

Red Bull потребовала у FIA разъяснений о легальности DAS

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что команда потребовала у FIA разъяснений по поводу легальности системы DAS, разработанной Mercedes.
Autosport.com.ru 07:21
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