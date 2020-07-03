Экономика
РБКСбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.
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Политика
«Ломятся просто в открытую дверь» — Путин о защитниках ЛГБТ в России
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию РФ.
REGNUM 09:16
Гаджеты
Немецкие цены на настольные процессоры AMD Renoir оказались достаточно высокими
Компания AMD достаточно долго колебалась по поводу целесообразности вывода гибридных процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 на розничный рынок, но несколько недель назад стало ясно, что в июле они всё же поступят в продажу, пусть и не в коробочной комплектации.
3DNews 07:09
Общество
Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Единоборства
Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова
Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стал инсульт и инфаркт на фоне пневмонии, сообщил друг семьи спортсменов Рамазан Рабаданов 3 июля «Пятому каналу».
ИА Красная Весна 09:00
Политика
Поправки к Конституции вступят в силу завтра, 4 июля
Комментируя итоги голосования по поправкам, Путин сказал, что окончательное слово могли сказать только граждане России и назвал это решение совместным.
Эхо Москвы 09:08
Политика
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:30
Энергетика
Определены сроки восстановления спроса на нефть
Спрос на нефть вернется на докризисный уровень к 2022 году, такой прогноз дали аналитики Goldman Sachs, передает Reuters.
Lenta.ru вчера в 11:33
Политика
Spiegel: Москва намерена требовать от Киева конкретных мер по Донбассу
Москва, 3 июля 2020, 13:45 — REGNUM Российская делегация намерена потребовать от Киева скорейшего закрепления в конституции Украины правового статуса Донбасса.
REGNUM 06:45
Происшествия
В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей
Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
Футбол
Чемпионат Казахстана вновь приостановлен из-за коронавируса
Напомним, что из-за пандемии COVID-19 чемпионат Казахстана по футболу в первый раз был прерван в середине марта.
Матч ТВ 09:17
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Космос
Ростовчане смогут увидеть парад планет, происходящий раз в 179 лет
Завтра, 4 июля, всех жителей Земли ожидает редкое астрономическое явление – полный парад планет.
1rnd.ru 07:57
Общество
Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене
Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.
iReactor 09:07
Общество
В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников
Оренбург, 3 июля 2020, 15:32 — REGNUM В Оренбургской области 3 июля более 1 тысячи выпускников сдавали первый ЕГЭ.
REGNUM 08:32
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
Генерал-полковник утверждает, С-500 «Прометей» способен поразить как аэродинамические и баллистические цели, так и гиперзвуковое оружие новейших модификаций.
Территория новостей 01:09
Политика
Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное
Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
ТАСС 09:11
Общество
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей
С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет.
Live24 07:08
Здоровье
В Монголии выявили два случая бубонной чумы
Власти Монголии за последние сутки зафиксировали два случая заболевания бубонной чумой.
Южный Федеральный вчера в 06:56
Происшествия
Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan.
РИА Новости 05:36
Хоккей
Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен
Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.
CT news 08:16
Политика
Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины
Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:23
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Политика
Памфилова и Песков прокомментировали голосование против поправок в НАО
Нежелание принимать поправки к Конституции жителями НАО прокомментировал и пресс-секретарь президента РФ Димитрий Песков.
Пятый канал вчера в 08:22
Происшествия
Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка
Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери.
Газета.Ru 06:42
Автоспорт
Red Bull потребовала у FIA разъяснений о легальности DAS
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер рассказал, что команда потребовала у FIA разъяснений по поводу легальности системы DAS, разработанной Mercedes.
Autosport.com.ru 07:21