Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.

Гаджеты Немецкие цены на настольные процессоры AMD Renoir оказались достаточно высокими Компания AMD достаточно долго колебалась по поводу целесообразности вывода гибридных процессоров Renoir в исполнении Socket AM4 на розничный рынок, но несколько недель назад стало ясно, что в июле они всё же поступят в продажу, пусть и не в коробочной комплектации.

Общество Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей. 13

Единоборства Объявлены причины смерти отца Хабиба Нурмагомедова Причиной смерти Абдулманапа Нурмагомедова стал инсульт и инфаркт на фоне пневмонии, сообщил друг семьи спортсменов Рамазан Рабаданов 3 июля «Пятому каналу». 5

Политика В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа В Кремле не готовы принимать во внимание заявления Запада об обеспокоенности из-за поправок в Конституцию, Россия привержена своему суверенитету, заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. 1,7K

Энергетика Определены сроки восстановления спроса на нефть Спрос на нефть вернется на докризисный уровень к 2022 году, такой прогноз дали аналитики Goldman Sachs, передает Reuters.

Происшествия В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями. 5

Футбол Чемпионат Казахстана вновь приостановлен из-за коронавируса Напомним, что из-за пандемии COVID-19 чемпионат Казахстана по футболу в первый раз был прерван в середине марта.

Политика В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон» Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты. 1,4K

Общество Вандалы написали «расистская рыба» на статуе Русалочки в Копенгагене Статуя Русалочки в столице Дании в очередной раз подверглась акту вандализма. На этот раз на ней написали фразу расистская рыба.

Политика Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное Президент России Владимир Путин считает, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.

Общество С 1 июля некоторым категориям пенсионеров добавили до 3500 рублей С 1 июля надбавки к пенсии получат почти 40 000 соотечественников. Среди них – пенсионеры, которые опекают детей в возрасте до 18 лет. 36

Происшествия Момент ДТП с Lamborghini в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео ДТП с участием Lamborghini в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, как спорткар столкнулся с седаном Renault Logan. 10

Хоккей Российские хоккеисты не включены в сборную всех времен Эксперты составили символическую хоккейную сборную, куда включили различных хоккеистов, которые в разные годы принимали участие в чемпионатах мира.

Политика Рада уволила Смолия с должности главы Нацбанка Украины Верховная рада Украины по предложению президента Владимира Зеленского уволила Якова Смолия с должности главы Национального банка страны, такое решение на заседании парламента в пятницу поддержали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Здоровье Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса. 125

Происшествия Суд в Татарстане отменил приговор по делу об изнасиловании ребенка Верховный суд Татарстана отменил решение районного суда, оправдавшего 27-летнего жителя города Бугульма Сергея Кукушкина по делу о насилии в отношении полуторагодовалой дочери. 105