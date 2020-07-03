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РБКРБК

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.В источнике
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Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

Вести.Ru09:11

Сбербанк составил топ-10 восстановленных секторов экономики России

News.ru07:47

В конце июня рост деловой активности показали сферы страхования, производства одежды и бумаги

Долг.рф03:16

Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики

РБК06:54

В июне падение свыше 50% сохраняется в туризме и индустрии спорта и развлечений - Сбербанк

Финмаркет03:41

Сбербанк зафиксировал рост оборота малого и среднего бизнеса

Rambler News Service03:18

«Сбербанк» опубликовал рейтинг восстановившихся секторов экономики

ГЛАС.RU07:46
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Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США

Дополнительные со стороны США санкции против газопровода «Северный поток-2» заблокирует около €700 млн инвестиций в завершение строительства, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора проекта компании Nord Stream 2 AG.
Rambler News Service1 июля в 07:12
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Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru12:46
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Сериал «Текст. Реальность» выйдет раньше срока

Расширенная версия картины "Текст", среди создателей которой двое продюсеров - белорусов Алексей Троцюк и Виталий Шляппо, которую снял российский режиссер Клим Шипенко ("Салют-7", "Холоп") по роману Дмитрия Глуховского, выйдет в интернете раньше анонсируемого срока.
Российская газетавчера в 05:44

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости09:50
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке

«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском12:51
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Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации

Более 40 стран сообщили Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что на их территории не было зафиксировано событий, которые могли бы привести к повышенной концентрации радиоизотопов в воздухе, следует из пресс-релиза на сайте МАГАТЭ.
РИА Новости30 июня в 22:49
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«Газпром» выбрал поставщиков труб на ₽96 млрд для постройки газопроводов

Выксунский металлургический завод (входит в Объединенную металлургическую компанию Анатолия Седых) получил 35% заказов из тендера «Газпрома» общей стоимостью 95,5 млрд руб. на поставку труб большого диаметра (ТБД).
РБК13:00
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