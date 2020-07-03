Сбербанк назвал 10 заработавших в полную силу секторов экономики
Смотрите также
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе
Nord Stream 2 посчитала ущерб от новых санкций США
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов
Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 21 июля
Для МКС скорректировали орбиту, чтобы избежать столкновения с мусором
Суд в США разрешил арест идущих в Венесуэлу иранских танкеров
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Опубликовано снятое перед смертью видео блогерши Тропицель
Компания Dodge представила самый мощный серийный внедорожник в мире
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Путину пожаловались на мороженое «Радуга»
Spiegel: Москва потребует от Киева активизации мер по Донбассу
Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов
Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Отец Хабиба Нурмагомедова скончался в Москве
Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа
Хоккейный клуб ЦСКА стал чемпионом России по итогам сезона 2019-2020
Несмотря на сохранение угрозы коронавирусной инфекции COVID-19, в июне сразу десять секторов экономики «заработали в полную силу», то есть продемонстрировали рост объемов выручки по сравнению с первым месяцем прошлого лета.В источнике
Подробнее о событии