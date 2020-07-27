Экономика
Rambler News ServiceСбербанк назвал число клиентов с запросами на реструктуризацию
Почти 500 тыс. клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов по собственной программе банка или по госпрограмме кредитных каникул в период с конца марта до середины июля на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кредитной организации.
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Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами
Комсомольская правдавчера в 08:15
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:30
Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией
Агентство Москвавчера в 03:55
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Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Экономика
«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР
Как рассказали "Известиям" в пресс-службе Минфина, в Гражданский кодекс на данный момент вносятся уточняющие поправки, согласно которым конфисковано в установленных случаях может быть не только имущество, но и денежные средства, если законность их получения невозможно доказать.
РИА Новости вчера в 21:06
Армия и оружие
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России
В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
Происшествия
СК в Волгограде возбудил дело по факту ДТП с восемью погибшими
Следственное управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту гибели восьми человек в аварии, в ходе которой Renault Logan упал в оросительный канал, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:33
Армия и оружие
В Персидском заливе начались военные учения КСИР Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) во вторник проводит учения в Персидском заливе и западной части Ормузского пролива.
РИА Новости 03:46
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Шоу-бизнес
Лоза сравнил доходы Лолиты с зарплатой шахтера
Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с изданием "Вечерняя Москва" поделился своим мнением о гонорарах артистов.
Газета.Ru 04:22
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Стало известно, когда выйдет фильма "Довод" Кристофера Нолана. Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру на 26 августа.
Piter.tv 04:21
Политика
Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции
Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
Финансы
Российские банки потеряли вкладов на сотни миллионов долларов
В июне 7 из 11 российских банков из списка системно значимых потеряли более 600 миллионов долларов валютных вкладов.
Lenta.ru 03:46
Финансы
Фьючерсы на фондовые индексы США растут в ожидании заседания ФРС
Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 08:31
Фигурное катание
Фигуристка Липницкая впервые показала свою дочь
Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая опубликовала фото с дочерью.
Российская газета вчера в 17:18
Общество
За сутки в России выявили 5395 новых случаев коронавируса
За сутки в России выявили ещё 5395 случаев коронавируса, у 30% новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Life.ru 03:48
Шоу-бизнес
Порнозвезда назвала причину отказа от группового секса с Аршавиным
Звезда фильмов для взрослых Лола Тейлор подробнее рассказала о причинах своего отказа поучаствовать в групповом сексе с известным футболистом Андреем Аршавиным и его друзьями во время отдыха в Геленджике.
iReactor вчера в 11:06
Религия
В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси
Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования.
КП - Саратов 02:16
Происшествия
В Архангельске мужчина убил трех женщин и пытался сжечь их тела
В Архангельске следователи предъявили обвинение мужчине за убийство трех женщин и попытку сжечь их тела, пишет пресс-служба регионального управления СК.
Газета.Ru 04:13
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru вчера в 04:51
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru вчера в 17:05
Здоровье
На Ямале с 28 июля разрешили открыть фитнес-центры и бассейны
С 28 июля разрешена работа фитнес-центров, тренажерных залов, бассейнов.
Красный Север (ЯНАО) 03:59
Здоровье
Новая вспышка коронавируса выявлена в алтайском онкодиспансере
Новая вспышка коронавирусной инфекции выявлена в Алтайском краевом онкологическом диспансере.
Алтайская правда 04:17
Культура
Опубликован лонг-лист Букеровской премии 2020 года
Оргкомитет Букеровской премии огласил лонг-лист 2020 года, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.
Аргументы и Факты 04:07
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета 26 июля в 20:00