Почти 500 тыс. клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов по собственной программе банка или по госпрограмме кредитных каникул в период с конца марта до середины июля на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк назвал число клиентов с запросами на реструктуризацию

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