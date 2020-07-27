Экономика
Rambler News ServiceСбербанк назвал число клиентов с запросами на реструктуризацию
Почти 500 тыс. клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов по собственной программе банка или по госпрограмме кредитных каникул в период с конца марта до середины июля на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кредитной организации.
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Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами
Комсомольская правдавчера в 08:15
Полмиллиона клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов во время пандемии
ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:30
Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией
Агентство Москвавчера в 03:55
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:42, Ашберн
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
Общество
У нескольких протестующих в Хабаровске изъяли ножи и топор
У некоторых участников несогласованных акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала изъяли ножи и топор.
Журналистская правда 04:07
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Кристина Асмус показала видео первого «оргазма» после развода с мужем
Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
iReactor 11:13
Шоу-бизнес
В Великобритании выйдет разгромная биография Маркл
В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
Подмосковье Сегодня вчера в 12:32
Общество
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса
В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Общество
За нелегальный техосмотр в РФ введут уголовную ответственность
Еще год назад президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому нелегальный техосмотр в стране будет уголовно наказуемым преступлением.
Live24 08:15
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Политика
Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400
RT на русском 07:44
Происшествия
Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги
Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.
Lenta.ru 12:29
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Экономика
Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина.
Газета.Ru 12:18
Футбол
Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.
Sports.ru 11:26
Здоровье
На Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С — минздрав
Киев, 28 июля 2020, 11:51 — REGNUM Около 1,3 млн жителей Украины инфицированы гепатитом С, но лишь 6,5% из них знают о своей болезни.
REGNUM 04:51
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на соцсети, компания Netflix начала разработку спин-оффа сериала «Ведьмак».
ToDay News Ufa 04:27
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Религия
День Крещения Руси отметили в Севастополе крестным ходом и литургией
В Севастополе крестным ходом и божественной литургией отметили День Крещения Руси.
Независимое телевидение Севастополя 10:34
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
Автоспорт
В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля
Как пишет немецкое издание Auto Bild, в Racing Point официально предложили контракт Себастьяну Феттелю, и только от самого гонщика зависит, примет он его или нет.
F1news.ru 12:02
Футбол
РПЛ представила календарь на новый сезон
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Транспорт
К борьбе за соблюдение масочного режима на Урале подключат Росгвардию
Екатеринбург, 28 июля 2020, 16:47 — REGNUM Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге.
REGNUM 09:47
Общество
Число случаев коронавируса в мире удвоилось за шесть недель
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что пандемия коронавируса усиливается во всем мире.
Live24 03:52