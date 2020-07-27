Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceСбербанк назвал число клиентов с запросами на реструктуризацию

Почти 500 тыс. клиентов обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов по собственной программе банка или по госпрограмме кредитных каникул в период с конца марта до середины июля на фоне пандемии коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба кредитной организации.
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Банкиры хотят уточнить у ЦБ нюансы предоставления заемщикам кредитных каникул без документов

Банки.ру09:02

Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов на 460 млрд руб

Интерфаксвчера в 04:12

Сбербанк напоминает, как правильно воспользоваться кредитными каникулами

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ТРК Сейм (Курск)вчера в 05:30

Полмиллиона физлиц обратились в Сбербанк за реструктуризацией кредитов в пандемию

ТАССвчера в 04:27

Сбербанк назвал долю заявок на кредитные каникулы без нужных документов

РБКвчера в 22:00

Почти 500 тыс. частных клиентов во время пандемии обратились в Сбербанк за реструктуризацией

Агентство Москвавчера в 03:55
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

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Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
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Асмус разместила ролик, который иронично назвала "После развода оргазм только такой".
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В ближайшее время в Великобритании начнут продавать биографию герцогини Сассекской Меган Маркл «Обретая свободу».
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Общество

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса

В России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, следует из презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
РИА Новости 04:40
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
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За нелегальный техосмотр в РФ введут уголовную ответственность

Еще год назад президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, согласно которому нелегальный техосмотр в стране будет уголовно наказуемым преступлением.
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Финансы

Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля

Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
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Чемезов сообщил о проработке поставки Турции второй партии С-400

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Захвативший автобус украинский террорист раздавал заложникам деньги

Украинский террорист Максим Кривош, захвативший пассажирский автобус в Луцке 21 июля, перед освобождением раздал заложникам деньги и извинился.
Lenta.ru 12:29
Шоу-бизнес

Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями

Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
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Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
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Экономика

Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина

Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина.
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.
Sports.ru 11:26
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На Украине почти 1,3 млн человек инфицированы гепатитом С — минздрав

Киев, 28 июля 2020, 11:51 — REGNUM Около 1,3 млн жителей Украины инфицированы гепатитом С, но лишь 6,5% из них знают о своей болезни.
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Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на соцсети, компания Netflix начала разработку спин-оффа сериала «Ведьмак».
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Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
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Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
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День Крещения Руси отметили в Севастополе крестным ходом и литургией

В Севастополе крестным ходом и божественной литургией отметили День Крещения Руси.
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Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

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Автоспорт

В Racing Point ждут ответ Феттеля до 31 июля

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РПЛ представила календарь на новый сезон

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К борьбе за соблюдение масочного режима на Урале подключат Росгвардию

Екатеринбург, 28 июля 2020, 16:47 — REGNUM Бойцов Росгвардии могут направить на борьбу за соблюдение масочного режима в Екатеринбурге.
REGNUM 09:47
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Американские ученые раскрыли тайну мурашек у человека

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Общество

Число случаев коронавируса в мире удвоилось за шесть недель

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве заявил, что пандемия коронавируса усиливается во всем мире.
Live24 03:52
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