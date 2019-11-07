Экономика
TelecomDailyСбербанк назвал долю в СП с Mail.ru Group
Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб.
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Сбербанк рассказал о своей доле в будущем совместном предприятии с Mail.ru Group
Реальное времявчера в 06:16
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Общество
Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»
Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.
Интерфакс вчера в 11:20
Происшествия
Пилота «ИрАэро» отстранили от полетов за передачу штурвала девушке
Известия вчера в 10:04
Здоровье
Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу
65% заболевших ОРВИ россиян ходят на работу и не берут больничный, 49% из тех, кто решил "отлежаться" продолжают работать из дома, пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса портала "Здоровье Mail.ru".Также из опроса следует, что половина россиян обращается к врачам только в критических случаях.
Агентство Телеграф 02:21
Транспорт
Куплен первый билет на поезд по Крымскому мосту
В Севастополе куплен первый билет на поезд из Крыма в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 01:45
Происшествия
В Бишкеке в кафе произошли три взрыва
В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
RT на русском 03:15
Происшествия
В Дагестане задержали членов ячейки финансистов ИГ
RT на русском 02:01
Кино
Егор Крид опубликовал трейлер фильма «НЕидеальный мужчина»
Российский рэпер Егор Крид опубликовал на YouTube первый трейлер романтической комедии с элементами фантастики "(НЕ)идеальный мужчина", в котором сыграл одну из главный ролей вместе с Юлией Александровой.
РИА Новости вчера в 13:02
Культура
В сети появился документальный фильм про Децла
В сети появился документальный фильм про рэпера Кирилла "Децла" Толмацкого, ушедшего из жизни в феврале этого года.
Газета.Ru вчера в 11:01
Футбол
Семак раскрыл детали первого разговора с Кокориным после освобождения
Газета.Ru вчера в 23:14
Шоу-бизнес
41-летняя Екатерина Климова опубликовала фото и видео из джакузи
Екатерина Климова показала, как принимает джакузи Отметим, что в последнее время 41-летняя актриса все реже радует интернет-пользователей фотографиями в бикини.
Вокруг ТВ вчера в 08:54
Происшествия
Девушка-подросток скончалась после драки в Екатеринбурге
Несовершеннолетняя девушка погибла в Екатеринбурге в результате драки между двумя группами молодых людей.
Известия 02:21
Общество
Выросло число россиян, которые готовы помогать полиции
Количество россиян, готовых стать понятыми, за 7 лет выросло в полтора раза – с 45 процентов до 72.
Эхо Москвы 02:01
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru 06 ноября в 12:41
Космос
Adidas начнет тестировать свою продукцию в условиях космоса
Sostav.ru 05 ноября в 04:15
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказался признать сына Воеводиной
Утверждается, что мужчина не желает признавать свое отцовство, отмечая, что его экс-избранница могла родить мальчика «от любого азиатского мужчины», передает Daily Mail.
WomanHit.ru 05 ноября в 03:43
Армия и оружие
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в случае появления подразделений украинских полицейских и нацгвардейцев в районе населенного пункта Петровское после разведения там сил и средств, ДНР ответит симметрично.
РИА Новости 01:58
Технологии
МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными
Датчики МТС – одно из решений для комплексной цифровизации предприятий, говорит PR-директор компании «Цифра» Ксения Боровикова, существенный эффект они дают, когда интегрированы с интернетом вещей на предприятии: можно анализировать, почему его действия приводят к тому или иному результату.
Ведомости вчера в 15:05
Армия и оружие
РФ и Турция проводят третье совместное патрулирование в Сирии
Военные России и Турции приступили к третьему совместному патрулированию на северо-востоке Сирии в пятницу, 8 ноября.
Москва 24 02:36
Технологии
Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер
Сбербанк создал самый мощный в России компьютер "Кристофари", заявил исполнительный вице-президент и руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский, выступая на конференции AI Journey.
РИА Новости 03:23
Космос
«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства
Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Космос
Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь
AstroNews.ru 05 ноября в 11:23
Авто
Haval объявил российские цены на купе-кроссовер Haval F7x
Tvoe-avto.com 02:14
Политика
В США обвинили Макрона в предательстве либерального миропорядка
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе визита в Пекин заключил «сделку с дьяволом» с точки зрения либерального порядка, пишет американское издание Washington Examiner.
Взгляд.ру 02:34
Общество
Синоптики предсказали «вишневую» зиму в Москве
Предстоящая зима в Москве будет на один-два градуса теплее климатической нормы и станет одной из самых мягких, синоптики называют такие зимы "вишневыми", сообщается на сайте "Метеоновости".
РИА Новости 00:38
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем
В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru вчера в 08:54
Происшествия
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из-за угрозы изнасилования
Труд 06 ноября в 10:20
Происшествия
В Нижнем Новгороде таксисты убили пассажира за отказ платить
В Нижнем Новгороде трое таксистов избили пассажира до смерти из-за отказа платить за проезд.
Газета.Ru вчера в 16:54
Энергетика
Независимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
РБК вчера в 01:00
Общество
Красноярск признан одним из самых дружелюбных городов России
Городские новости. Красноярск вчера в 22:08
Гаджеты
Роскачество составило обновленный рейтинг смартфонов
Роскачество и International Consumer Research Testing представили обновленный рейтинг популярных смартфонов.
Мойка78 00:23