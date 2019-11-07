Экономика

РБКРБКСбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в совместном предприятии в сфере еды и транспорта. Об этом сообщил журналистам первый зампред правления банка Лев Хасис, передает корреспондент РБК.
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Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в СП

Коммерсантъ10:04

Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года

REGNUM07:19

Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru до 2020 года

ТАСС07:06

Сбербанк назвал свою долю в совместном предприятии с Mail.ru Group

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Сбербанк назвал свою долю в будущем СП с Mail.ru Group

Rambler News Service06:47

Сбербанк не получит контроль в СП с Mail.Ru Group

РБК07:42

Сбербанк рассказал о своей доле в будущем совместном предприятии с Mail.ru Group

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Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

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Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве

МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
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Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании

Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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На митинге КПРФ в Петербурге задержали депутата ЗакСа Ходунову

В Петербурге на митинге, который был посвящен 102-й годовщине Октябрьской революции, задержали первого секретаря горкома КПРФ, депутата Законодательного собрания города Ольгу Ходунову.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о сбоях

Компания Apple предупредила владельцев старых iPhone и iPad о возможных сбоях в работе устройств.
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Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
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Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
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В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости 10:13
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Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
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Нэйт Диас объявил о завершении карьеры после поражения от Масвидаля

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Терапевт из США назвал 6 опасных для пожилых людей лекарств

Озвучены специалистами шесть опасных для пожилых людей лекарств, сообщает информационно-аналитическое издание «Вечерний курьер».
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Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
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Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
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Матвиенко отреагировала на заявления депутата Рашкина

Известия вчера в 04:23
Футбол

Представлена форма сборной России на Евро-2020 по футболу

В Москве состоялась презентация формы футбольной сборной России для участия нашей команды на чемпионате Европы, который пройдет в 2020 году.
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
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В Москве иностранец заплатил за поездку на такси 41 тысячу рублей

В Москве иностранцу пришлось заплатить за поездку в такси 41 тысячу рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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Биение клеток сердца человека изменяется в условиях микрогравитации

Используя мышечные клетки сердца человека, выращенные из стволовых клеток, исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета, США, подробно рассмотрели влияние микрогравитации на сердечную функцию человеческого организма и экспрессию генов на клеточном уровне, согласно сделанному заявлению.
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Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.
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Черчесов прокомментировал ошибку Гильерме в матче с «Ювентусом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов — про ошибку голкипера «Локомотива» Маринату Гильерме в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом» (1:2). Вратарь не сумел удержать мяч в руках после штрафного от Криштиану Роналду, после чего забил Аарон Рэмси.
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Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
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Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга (государственного и частного) достиг 230% мирового ВВП, в абсолютном значении — $188 трлн, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
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Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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