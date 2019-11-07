Экономика

TelecomDailyTelecomDailyСбербанк назвал долю в СП с Mail.ru Group

Сбербанк внесет в СП долю в компании Foodplex (35%) и деньги — около 38 млрд руб. В случае выполнения Delivery Club и «Ситимобил» ряда KPI в течение года вклад Сбербанка может быть увеличен на 13 млрд руб.
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Сбербанк и Mail.Ru Group получат равные доли в СП

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Сбербанк рассказал о своей доле в будущем совместном предприятии с Mail.ru Group

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Sportbox.RU вчера в 08:36
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Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Новороссийске

Умер один из шести пострадавших в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске.
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Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
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Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против которой традиционно голосуют только две страны — США и Украина.
РБК вчера в 19:23
Политика

Бундестаг не принял закон о поправках к газовой директиве Евросоюза

Парламент Германии не смог принять закон, регулирующий применение поправок к газовой директиве Евросоюза.
РБК вчера в 22:38
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Перечень жизненно важных лекарств дополнят 10 новых позиций

Перечни лекарственных препаратов для медицинского применения будут дополнены 10 новыми позициями в 2021 году.
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«В случае возникновения ситуации, при которой на участках разведения появятся представители украинской полиции и нацгвардейцы, также зеркально и симметрично на этих территориях будут присутствовать представители силовых ведомств республики», — добавил он.
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Готова ли Армения к плохим сценариям? Роберт Кочарян о Пашиняне, Карабахе и России

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В киргизской столице Бишкек в кафе произошли три взрыва, после чего начался пожар.
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Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
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Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории»

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Китай отказался присоединиться к переговорам США и РФ по разоружению

Китай не примет участие в переговорах России и Соединенных Штатов по ядерному разоружению, однако готов сократить свой ядерный потенциал.
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Экономика

Миллиардеры в 2018 году потеряли $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на $8,5 трлн после пяти лет неуклонного роста.
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В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
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В исследовании уточняется, что смертность среди них на 40% выше, чем у представителей предыдущего поколения Х, которые родились в 1961–1981 годах.
Газета.Ru вчера в 22:47
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Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами

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Девушка-подросток скончалась в результате драки между двумя группами молодых людей в Екатеринбурге, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 01:38
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Опрос: две трети заболевших ОРВИ россиян ходят на работу

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Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
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Лев Аронович Хасис
Российский предприниматель
Предприниматель и менеджер, финансист, работал на руководящих должностях в промышленности, крупных компаниях розничной торговли и банках. СЕО в компании Х5 Retail Group N.V. в 2006-2011 гг.
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