По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

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