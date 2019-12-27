Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Сбербанк: бюджет становится крупнейшим кредитором банковской системы

Банки.ру27 декабря в 14:26

Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

Интерфакс27 декабря в 06:47

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Ведомости27 декабря в 09:04

Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

Коммерсантъ27 декабря в 08:37

Сбербанк подвел банковские итоги года

Плас27 декабря в 08:26

Сбербанк назвал Россию мировым лидером по жесткости банковского регулирования

ТАСС27 декабря в 07:42

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

РБК27 декабря в 10:29
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Политика

Путин и Меркель обсудили состоявшийся обмен пленными в Донбассе

Пятый канал 10:52
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Вести.Ru 07:01
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Политика

Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2

Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Известия 09:10
Общество

Пользователи госуслуг утекли в сеть

«Дыра» в безопасности была не закрыта с начала декабря В публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей госуслуг одного из российских регионов.
Коммерсантъ 06:20
Энергетика

Козак назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву тяжёлым решением

Российский вице-премьер Дмитрий Козак в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» назвал выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине по решению Стокгольмского арбитража выбором между «плохим и очень плохим».
RT на русском 09:49
Футбол

«Боруссия» объявила о переходе футболиста «Зальцбурга» Холланда

РБК 10:19
Происшествия

В Подмосковье мужчина погиб после взрыва петарды

Один из участников праздника поджигал пиротехнику. В какой-то момент после взрыва петарды мужчина упал без сознания.
Российская газета 08:57
Шоу-бизнес

В Сети обнаружили оптическую иллюзию на фото с Полиной Гагариной

В Сети обратили внимание на оптическую иллюзию на одной из фотографий, выложенных певицей Полиной Гагариной в инстаграме.
РИА Новости вчера в 18:00
Спорт

Российские легкоатлеты опубликовали открытое письмо к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Мари Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, 29 декабря, на своих страницах в Instagram опубликовали открытое письмо к руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Известия 06:40
Хоккей

Овечкин стал третьим хоккеистом НХЛ по голам в большинстве

ProstoProSport вчера в 23:28
Общество

Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище

Художественного руководителя театра «Современник» и народную артистку СССР Галину Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище после церемонии прощания, об этом рассказали «РИА Новости» представители театра 29 декабря.
Известия 07:44
Политика

Экс-бойцов «Беркута» обменяли в Донбассе

Пять бывших сотрудников спецназа МВД "Беркут" были переданы самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, заявил адвокат и правозащитник Валентин Рыбин.
Газета.Ru 09:25
Хоккей

Сборная России по хоккею разгромила Канаду на молодежном ЧМ

Телеканал 360° вчера в 15:58
Хоккей

«Металлург» одолел московское «Динамо» по буллитам

Матчем между магнитогорским "Металлургом" и московским "Динамо" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Вести.Ru 09:49
Происшествия

В Москве мужчина задушил двухлетнюю девочку

Следователи задержали мужчину, задушившего двухлетнюю девочку в Москве.
ТАСС 04:53
Политика

Зеленский внес в Раду законопроект о децентрализации власти

Ранее Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».
ФАН вчера в 12:52
Политика

Путин рассказал, как удалось построить Крымский мост

При строительстве Крымского моста использованы самые современные технологии и он создан на века, заявил президент России Владимир Путин.
RT на русском 08:59
Шоу-бизнес

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Общество

В ООН заявили об угрозе жизни Ассанжа из-за психологических пыток

Спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается психологическим пыткам, которые представляют угрозу для его жизни.
RT на русском 10:30
Политика

Глава МИД Украины назвал обмен пленными реальным результатом «нормандского саммита»

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе является реальным результатом саммита в "нормандском формате", состоявшегося 9 декабря в Париже.
ТАСС 10:35
Единоборства

Емельяненко победил Джексона в бою Bellator в Японии

Российский боец Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке Bellator в Японии.
Коммерсантъ 01:04
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

РИА Новости 27 декабря в 17:19
Транспорт

Правительство одобрило штраф за неоплату проезда по платным дорогам

Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платным автодорогам.
Мой Брянск вчера в 09:59
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Авто

В Турции впервые создан собственный автомобиль

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил журналистам первый национальный автомобиль.
Автоновости дня вчера в 02:54
Происшествия

В США пять человек погибли при крушении самолета

Небольшой самолет рухнул в городе Лафайетте, американском штате Луизиана, в результате чего погибли пять человек.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия

В Петербурге из банкомата похитили почти 10 млн руб

Сумма похищенных средств составила 9,7 млн руб. Кроме того, в тот же вечер неизвестные попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице, сообщили в МВД.
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Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская призналась в фиктивных отношениях с Шаляпиным

Как оказалось, ее отношения с 36-летним певцом Прохором Шаляпиным были фиктивными.
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Культура

Светлана Лобода и Сергей Лазарев закончили вражду на шоу Малахова

В эфире телешоу "Привет, Андрей!" артисты решили высказаться по поводу сообщений о своем конфликте.
Piter.tv 08:33
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