Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Прославленный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко опроверг информацию, что после поединка с представителем США Куинтоном Джексоном завершит карьеру.
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Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
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