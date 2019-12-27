Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Сбербанк: бюджет становится крупнейшим кредитором банковской системы

Банки.рувчера в 14:26

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

РБКвчера в 10:29

Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

Интерфаксвчера в 06:47

Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

Коммерсантъвчера в 08:37

Сбербанк подвел банковские итоги года

Пласвчера в 08:26

Сбербанк назвал Россию мировым лидером по жесткости банковского регулирования

ТАССвчера в 07:42

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Ведомостивчера в 09:04
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
РИА Новости вчера в 16:13
Политика

Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом

Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Lenta.ru вчера в 18:27
Спорт

Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Спорт-Экспресс вчера в 05:10
Шоу-бизнес

Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство

Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру Тому Хэнксу, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Аргументы и Факты вчера в 19:47
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru вчера в 12:22
Здоровье

В Южно-Сахалинске провели операцию на сердце, после которой пациент уже через час дал интервью

Всего через час после сложнейшей операции на сердце пациент Константин Масюк дал интервью.
Сахалин.Инфо вчера в 04:17
Происшествия

На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета

Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
РИА Новости вчера в 21:56
Экономика

«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов

Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Lenta.ru вчера в 11:37
Политика

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Lenta.ru вчера в 04:14
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости вчера в 04:11
Технологии

Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»

23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете».
РБК 26 декабря в 09:54
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма.
РБК вчера в 23:42
Общество

Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве

На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Радио Комсомольская правда 26 декабря в 09:30
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв

В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.
Взгляд.ру вчера в 11:56
Единоборства

Энтони Джошуа подтвердил свои намерения спарринговать с Фьюри

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил намерения помочь своему соотечественнику британцу Тайсону Фьюри в подготовке к назначенному на 22 февраля поединку против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера.
Allboxing.ru 25 декабря в 06:54
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru вчера в 09:03
Шоу-бизнес

Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
StarHit.ru вчера в 13:00
Здоровье

У молодых пациентов все чаще выявляются особенные опухоли желудка

Ugpressa.ru вчера в 13:59
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 26 декабря в 12:19
Общество

Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году

По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
РИА Новости вчера в 19:18
Происшествия

В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
Технологии

В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).
3DNews 25 декабря в 10:27
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС вчера в 14:33
Шоу-бизнес

Апина рассказала о здоровье Моисеева

Певица Алена Апина рассказала о том, что сейчас делает Борис Моисеев.
Свободная Пресса вчера в 15:56
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Военное дело 26 декабря в 06:01
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы

Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.
Коммерсантъ вчера в 21:19
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