Экономика
ВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
Читать в источнике
Оценить11
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования
Коммерсантъвчера в 08:37
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Политика
Захарова назвала «Северный поток-2» не касающимся США делом
Проект газопровода «Северный поток-2» является европейским делом, которое не касается США.
Спорт
Глава РУСАДА отправил ответ ВАДА о несогласии с санкциями
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) о несогласии с санкциями в отношении российского спорта.
Шоу-бизнес
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о присвоении гражданства страны голливудскому актеру Тому Хэнксу, передает РИА Новости со ссылкой на местную прессу.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Здоровье
В Южно-Сахалинске провели операцию на сердце, после которой пациент уже через час дал интервью
Всего через час после сложнейшей операции на сердце пациент Константин Масюк дал интервью.
Происшествия
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Технологии
Ошибка сети: что показал учебный запуск «суверенного Рунета»
23 декабря Минкомсвязь совместно с другими ведомствами и мобильными операторами провел учения, предусмотренные законом о «суверенном Рунете».
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма.
Общество
Шарлотта в изумрудном пальто скопировала реверанс матери королеве
На службу герцогиня надела светлое пальто, а голову украсила изумрудной шапочкой. Довершили образ туфли и клатч этого же цвета.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Происшествия
На авиационном заводе в Канзасе произошел взрыв
В городе Уичита штата Канзас в США произошел взрыв на авиационном заводе, сообщает телеканал CNN.
Единоборства
Энтони Джошуа подтвердил свои намерения спарринговать с Фьюри
Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа подтвердил намерения помочь своему соотечественнику британцу Тайсону Фьюри в подготовке к назначенному на 22 февраля поединку против чемпиона WBC в этом весе Деонтея Уайлдера.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Здоровье
У молодых пациентов все чаще выявляются особенные опухоли желудка
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Общество
Ритейлеры рассказали, какие гаджеты россияне покупали в 2019 году
По оценкам аналитиков МТС, рынок смартфонов в России в натуральном выражении остался практически на уровне прошлого года: в 2019 году прирост составил менее 1%. При этом на фоне замедления продаж смартфонов рынок аксессуаров в уходящем году вырос более чем на 5% в натуральном выражении и на 24% - в денежном.
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Технологии
В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщает о том, что в нашей стране утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ).
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Шоу-бизнес
Апина рассказала о здоровье Моисеева
Певица Алена Апина рассказала о том, что сейчас делает Борис Моисеев.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых денег в банкоматы
Если человек попытался снять наличные, но не забрал их из места выдачи, то банкомат автоматически занесет их на счет, рассказали в пресс-службе.