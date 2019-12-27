Экономика
ВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Политика
США назвали способ избежать санкций за «Северный поток-2»
Компании-подрядчики «Северного потока-2» смогут избежать санкций США, если они прекратят работы до 20 января 2020 года.
Происшествия
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области
По информации пресс-службы, ДТП произошло в Аткарском районе на трассе Тамбов - Саратов.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Энергетика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
Киев взыскал первый штраф за полет над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Общество
Представитель Батуриной прокомментировал объявление ее в розыск
Представитель президента компании Inteco Management Елены Батуриной Геннадий Теребков прокомментировал уголовное дело о клевете, которое против нее возбудили в Элисте.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Здоровье
В Башкирии с нового года поменяется порядок записи к некоторым врачам
В Башкирии с нового года поменяется порядок записки к врачам узких специальностей.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Путин утвердил новую доктрину продовольственной безопасности России
Президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности 27 декабря утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности России.
Здоровье
В Ухте обновилась городская больница
Созданы современные комфортные условия в "сердце" травматологического отделения – операционном блоке, после ремонта преобразился и весь третий этаж больницы, где находятся отделения неврологии и травматологии.
Происшествия
Обнародовано видео с места крушения самолета в Казахстане
В сети опубликовано видео с места крушения самолета казахстанской авиакомпании "Бек эйр" вблизи Алма-Аты.
Политика
Новак пообещал достроить «Северный поток-2»
Санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены военным бюджетом США на 2020 год, который 20 декабря подписал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Футбол
Ибрагимович намекнул на возвращение в «Милан»
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Фигурное катание
Орсер назвал прокат Медведевой маленьким чудом
Общество
В работе Альфа-банка произошел сбой
В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Армия и оружие
Правительство Ливии может официально обратиться за помощью к Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросит военную помощь Турции в случае эскалации конфликта в районе Триполи, заявил глава МВД Ливии Фатхи Башага.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на Windows 10
Microsoft планирует сделать свою операционную систему Windows 10 по подписке.
Кино
Фильм Первого канала «Союз спасения» выходит в прокат
Фильм Первого канала о восстании декабристов "Союз спасения", снятый Андреем Кравчуком, выходит в российский прокат в четверг.
Шоу-бизнес
«Шикарная принцесса»: Ирина Шейк обнажилась на берегу океана
Перед Новым годом супермодель отправилась к океану, где предстала во всей красе.
Политика
Германия отказала Украине в оказании военной помощи
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ, передает RT.