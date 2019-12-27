Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

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Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

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