Экономика
ВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе
По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Авто
В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Происшествия
Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов
Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Культура
Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино, женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Кино
Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года
Аналитики составили список самых обсуждаемых сериалов и фильмов уходящего года.
Фигурное катание
Медведева выступала на сломанных коньках на чемпионате России
Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что ей пришлось выступать на сломанных коньках во время короткой программы на чемпионате России, сообщает Spоrt24.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Экономика
C 1 января вступают в силу новые законы
С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Гаджеты
Новый процессор Intel Core i3 будет повторять Core i7-7700
После тестов стало известно, что в Core i3-10300 используется четыре ядра и восемь потоков, а работает процессор на частотах 3,7-4,2 ГГц.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Футбол
«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков
Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
Шоу-бизнес
Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Авто
Volkswagen поделится платформой для нового Ford Mustang
Инженеры Ford приступили к работе над новым электрическим компактным кроссовером в стилистике представленного в ноябре 2019 года Mustang Mach-E.
Спорт
РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении России, сообщает ТАСС.
Общество
Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его
В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".
Экономика
На Украине подсчитали потери от российских санкций
Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
Авто
FAW анонсировал новый роскошный седан Hongqi H9
Роскошный седан Hongqi H7, созданный китайским концерном FAW на заднеприводной платформе Toyota Crown, готовится к смене поколений.
Происшествия
На Ямале два человека погибли при пожаре на месторождении НОВАТЭКа
В результате погибли два человека, еще один получил травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».