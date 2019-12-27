Экономика

ВедомостиВедомостиСбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.
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Сбербанк: бюджет становится крупнейшим кредитором банковской системы

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Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

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Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

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Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
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Генассаблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
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Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

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C 1 января вступают в силу новые законы

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".
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«Тоттенхэм» вернул из аренды трех игроков

Пресс-служба «Тоттенхэма» объявила о решении клуба вернуть из аренды трех своих игроков.
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Песков рассказал, что не видел жену больше месяца

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В Подмосковье школьница умерла во время сдачи ГТО в бассейне

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Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
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Volkswagen поделится платформой для нового Ford Mustang

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении России, сообщает ТАСС.
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На Украине подсчитали потери от российских санкций

Сумму в $31,2 млн или 1,3% от текущего экспорта в РФ недополучит Украина из-за новых, введенных в декабре, российских санкций в отношении ряда украинских товаров.
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