По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 г. поставила мировой рекорд, констатирует Сбербанк. Ответственность за это он возлагает на ЦБ, который стремится оградить банковскую систему от принятия избыточных рисков.

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

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Происшествия Двух бывших спецназовцев обвинили в убийствах московских бизнесменов Экс-сотрудники ФСБ и бывший руководитель одной из таможенных компаний обвиняются в убийствах двух московских предпринимателей и водителя в 2008 и 2012 годах.

Культура Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино, женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.

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