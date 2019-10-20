Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.
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с чего всё началось

Сбербанк поможет застройщикам ускорить продажи

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.
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