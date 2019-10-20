Как рассказал «Ведомостям» вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, предложение позволит застройщику перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя. Эту скидку покупатель получит в виде сниженной процентной ставки по ипотеке.

с чего всё началось

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета. Условием для снижения будет готовность застройщика перераспределить часть скидки со своего кредита в пользу покупателя.

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Политика Семья Гладковского внесла залог в размере 10 млн гривен За бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Гладковского внесли залог в размере 10,6 млн гривен.

Шоу-бизнес Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.

Политика В порт Одессы прибыли американские катера Island Напомним, ранее США продали Украине два списанных катера, которые войдут в состав ВМС Украины под именами Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск».

Экономика В ФНПР прокомментировали данные о массовых сокращениях в 2020 году Ранее в октябре специалисты HeadHunter провели опрос среди работодателей, согласно которому почти каждая десятая компания в России намерена провести сокращения в 2020 году, с результатами исследования ознакомились «Известия».

Происшествия В Петербурге задержанная умерла в отделении полиции В Петербурге в одном из отделов полиции в ночь на понедельник умерла задержанная.

Армия и оружие Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».

Экономика Китай обошел США по числу миллионеров Число долларовых миллионеров среди граждан Китая превысило количество американцев с таким же финансовым состоянием, следует из данных исследования банка Credit Suisse.

Технологии В Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.

Политика Между Дамаском и курдами необходим диалог, уверен Лавров Необходим диалог между Дамаском и курдами по ситуации в регионе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Шоу-бизнес 33-летняя Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце 33-летняя артистка опубликовала серию Сторис в Инстаграм. На коротких записях отчетливо видно, что Бузова носит кольцо на безымянном пальце.

Гаджеты Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.

Происшествия Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная» Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.

Происшествия Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.

Экономика Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.

Гаджеты Ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro оснащён процессором 10-го поколения Mi Notebook Pro 15.6 Enhanced Edition оснастили фирменной технологией передачи данных со смартфонов. Ёмкость батареи составляет 60 Вт·ч.

Происшествия Число погибших в результате протестов в Чили возросло до десяти В результате протестов в Чили погибли десять человек. Об этом информирует РИА Новости.

Общество Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Кино «Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат Картина "Малефисента: Владычица тьмы" заняла лидирующие позиции в российском прокате. Лента заработала 713,5 млн руб. за минувший уик-энд.

Общество Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.

Армия и оружие Индия начала разработку гиперзвукового оружия Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала создание гиперзвукового оружия нового поколения, сообщили местные СМИ.

Шоу-бизнес Рудковская рассказала о разводе Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.