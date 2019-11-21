Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк назвал новые ставки по ипотеке

О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка. Уточняется, что обновлённые ипотечные ставки для нового жилья начинаются с 6,5%, для не нового — с 8,5%.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

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Lenta.ru05:26

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

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Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15
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