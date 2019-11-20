Экономика

REGNUMREGNUMСбербанк назвал новые ставки по ипотеке

О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка. Уточняется, что обновлённые ипотечные ставки для нового жилья начинаются с 6,5%, для не нового — с 8,5%.
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Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотеке

РБК07:10

Ипотечная поддержка. Средняя ипотечная ставка до конца года снизится до 8,5%, считают девелоперы

DP.RU02:43

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

RT на русском05:29

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

ТАСС05:17

Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 6,5% годовых

Интерфакс05:37

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

РИА Новости05:15

Сбербанк снижает ставки ипотеки вслед за другими банками

Ведомости06:19
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Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Коммерсантъ 14:21
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Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры

Настал тот день, когда Valve наконец-то официально представила Half-Life: Alyx - первый за последние 12 лет проект в культовой вселенной.
Российская газета 13:59
Армия и оружие

В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли

Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
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Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей 07:26
Спорт

Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
RT на русском 12:40
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Годовщина Майдана собрала тысячи людей в центре Киева

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Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован

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Экономика

Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»

Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Коммерсантъ 12:45
Шоу-бизнес

Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья

Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
WMJ.ru вчера в 14:49
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru 04:07
Происшествия

Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани

Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Интерфакс 13:03
Происшествия

Женщину, бросившую сына в московском нацпарке, отправили на лечение

Женщину, оставившую своего сына в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении.
Интерфакс 11:33
Киберспорт

В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends

Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Игромания.ру 11:23
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском 11:26
Политика

Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»

Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
REGNUM 00:21
Экономика

С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Lenta.ru 07:24
Происшествия

В Дагестане жительница утопила свою 5-летнюю дочь

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Кино

В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»

RuNews24.ru 09:55
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Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
РИА Новости 11:15
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Гаджеты

Xiaomi представила в России Mi Note 10

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Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

ТАСС вчера в 13:23
Происшествия

В Перми 15-летняя школьница убила отчима

В Перми 15-летняя школьница во время семейного застолья ударила ножом отчима.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:45
Гаджеты

Эксперты рассказали, как можно использовать старый смартфон

Эксперты американского издания под названием Popular Mechanics рассказали, как можно использовать такой смартфон.
OAnews 10:21
Общество

На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных

На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
BFM.ru вчера в 13:19
Музыка

Группа «Марсель» подала в суд на Левана Горозия

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Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru вчера в 07:56
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
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«Авангард» в овертайме уступил «Автомобилисту»

Вечерний Омск. Неделя 14:03
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