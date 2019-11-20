Экономика
REGNUMСбербанк назвал новые ставки по ипотеке
О снижении ставок по ипотеке сообщили 21 ноября в пресс-службе Сбербанка. Уточняется, что обновлённые ипотечные ставки для нового жилья начинаются с 6,5%, для не нового — с 8,5%.
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Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».
Игры
Представлен первый трейлер Half-Life: Alyx. Известна стоимость игры
Настал тот день, когда Valve наконец-то официально представила Half-Life: Alyx - первый за последние 12 лет проект в культовой вселенной.
Армия и оружие
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Дальность обнаружения цели радаром российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» объясняется условиями применения, в частности, рельефом местности и кривизной Земли, пишет польская Gazeta.
Общество
Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Спорт
Президент ВФЛА Шляхтин временно отстранён в связи с делом Лысенко
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин временно отстранён от исполнения своих обязанностей из-за дела в отношении прыгуна в высоту Лысенко о нарушении антидопинговых правил.
Происшествия
Пожар в посёлке Мосрентген в Новой Москве ликвидирован
Экономика
Владельцем «Стройгазмонтажа» стала новая компания «Стройинвестхолдинг»
Компанию «Стройгазмонтаж» (основной подрядчик «Газпрома»), которую продал в ноябре Аркадий Ротенберг, приобрело непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг» следует из материалов Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Шоу-бизнес
Слухи о смерти Анастасии Заворотнюк опровергла ее семья
Семья Анастасии поспешила опровергнуть слухи и опубликовала переписку неизвестного на странице, запущенной в поддержку звезды «Моей прекрасной няни». — написали родные Заворотнюк .
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Общество
Кирилл Руки-Базуки показал результат операции
Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Происшествия
Летевший из Екатеринбурга в Москву самолет экстренно сел в Казани
Самолет А321 авиакомпании Red Wings, следовавший рейсом N992 Екатеринбург - Москва, совершил вечером в четверг экстренную посадку в аэропорту Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Происшествия
Женщину, бросившую сына в московском нацпарке, отправили на лечение
Женщину, оставившую своего сына в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении.
Киберспорт
В Epic Games Store готовятся бесплатно раздавать Rayman Legends
Вдобавок проект есть и на консолях: PS4 — 1069 рублей Xbox One — Game Pass или 15 долларов Nintendo Switch — 1049 рублей Страница Bad North в Epic Games Store На смену тактическому «околорогалику» придёт один из лучших платформеров за последние десять лет — красочный Rayman Legends от Мишеля Анселя.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Политика
Появилось видео потасовки экспертов из США и с Украины на «России 1»
Украинский эксперт заявил, что никто не принес Украине больше вреда, чем Соединенные Штаты.
Экономика
С россиян захотели собрать триллион рублей на пенсии
Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП) — за первый год работы внесут в нее около триллиона рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ Минэкономразвития.
Происшествия
В Дагестане жительница утопила свою 5-летнюю дочь
Кино
В прокат вышел фильм «Аббатство Даунтон»
Политика
Рошаль попросил Путина защитить врачебное сообщество
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил главу государства Владимира Путина защитить врачебное сообщество.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Гаджеты
Xiaomi представила в России Mi Note 10
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Происшествия
В Перми 15-летняя школьница убила отчима
В Перми 15-летняя школьница во время семейного застолья ударила ножом отчима.
Гаджеты
Эксперты рассказали, как можно использовать старый смартфон
Эксперты американского издания под названием Popular Mechanics рассказали, как можно использовать такой смартфон.
Общество
На Украине приостановлены выплаты больничных и декретных
На Украине прекращены выплаты больничных и декретных.
Музыка
Группа «Марсель» подала в суд на Левана Горозия
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Президент России Владимир Путин открыл движение по первому Московскому центральному диаметру.
Хоккей