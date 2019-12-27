Финансы

РБКРБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Сбербанк: бюджет становится крупнейшим кредитором банковской системы

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Сбербанк назвал Россию мировым лидером по жесткости банковского регулирования

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Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

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Сбербанк подвел банковские итоги года

Плас27 декабря в 08:26

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

РБК27 декабря в 10:29

Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

Интерфакс27 декабря в 06:47
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Обмен пленными между ДНР, ЛНР и Украиной начался в Донбассе

Газета.Ru 03:48
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Федор Емельяненко нокаутировал Джексона в бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко на совместном турнире Bellator и Rizin в японском городе Сайтама уже в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона в одном из своих последних боев в карьере.
РИА Новости 02:32
Происшествия

В Эстонии перевернулся автобус с пассажирами из Петербурга

В Эстонии перевернулся автобус, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллин, предает Delfi.
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Космос

Женщина-астронавт NASA поставила рекорд по пребыванию в космосе

Ореанда-Новости вчера в 15:35
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Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ

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Врачи предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья

Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Ugpressa.ru 02:09
Политика

В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией

Белорусская община Крыма инициирует вопрос о возможности запуска прямого железнодорожного сообщения с Белоруссией, сообщил РИА Новости глава общины Роман Чегринец.
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Политика

Познер охарактеризовал окружение Путина

Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Lenta.ru вчера в 08:18
Политика

Путин обязал банки сообщать о блокировке счетов

Российский лидер Владимир Путин подписал соответствующий закон. Согласно документу, платежные операторы сообщать о блокировке счетов.
Политика Сегодня 04:39
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости 27 декабря в 17:19
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 26 декабря в 01:21
Фигурное катание

Загитова рассказала Тутберидзе, что соскучилась по соревнованиям

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила тренеру Этери Тутберидзе, что уже соскучилась по соревнованиям.
Московский Комсомолец 03:15
Общество

В «Современнике» назвали дату похорон Галины Волчек

После спектакля в «Современнике» актер сообщил, что прощание с Волчек состоится 29 декабря.
НТВ 26 декабря в 14:31
Политика

Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
Газета.Ru вчера в 13:01
Происшествия

Гимнастка сорвалась во владивостокском цирке вниз головой

Владивосток-Новости 02:02
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Армия и оружие

Турция направит в Ливию еще восемь тысяч сирийских боевиков

ФАН вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида

Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Bimru.ru 26 декабря в 11:25
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В Тольятти во время выступления упал канатоходец

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Устюгов выиграл масс-старт на «Тур де Ски»

Новости Югры вчера в 12:00
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В Нью-Йорке задержали подозреваемого в нападении с ножом у синагоги

Полиция Нью-Йорка задержала подозреваемого в нападении с ножом у дома раввина недалеко у синагоги, из-за которого пострадали пять человек.
РБК 03:12
Технологии

Sony представила аксессуар для DualShock 4

Аксессуар назвали Back Button Attachment. Аксессуар для геймпада DualShock 4 представила компания Sony, сообщает «Популярная механика».
Мой Брянск 27 декабря в 05:17
Здоровье

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском вчера в 20:29
Армия и оружие

США усилили военную активность у Чукотки

Соединённые Штаты усилили свою военную активность у берегов Чукотки, проводя учения и наращивая состав группировок, сообщил глава штаба Объединённого командования Вооружёнными силами (ОКВС) на северо-востоке Михаил Биличенко.
News.ru 03:46
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Футбол

Экс-агент Дзюбы: «Это непростой клиент. Многое решает отец»

Матч ТВ вчера в 19:14
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
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«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" приостановил с 28 декабря продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток в связи с израсходованием полученных от государства средств.
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Общество

В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»

Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Известия 03:20
Политика

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу сайта «Миротворец»

Вести.Ru 02:07
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