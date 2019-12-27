Финансы
РБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования
Коммерсантъ27 декабря в 08:37
Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России
Интерфакс27 декабря в 06:47
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