Экономика

РБКРБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Сбербанк: бюджет становится крупнейшим кредитором банковской системы

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Вести Подмосковья 25 декабря в 23:26
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Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
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Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки

Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
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Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
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Первый Центр амбулаторной онкопомощи торжественно открылся в Павлове

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INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
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В Южно-Сахалинске ограничат движение по проспекту Мира

В связи с проведением работ по демонтажу рекламных конструкций 29 декабря временно ограничат движение по западной стороне дороги (южное направление) на проспекте Мира от Пограничной до Победы в Южно-Сахалинске.
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Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
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Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной

Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
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Владимирец Алексей Слепов стал первым в спринте на «Ижевской винтовке»

Алексей Слепов пришел первым в мужской гонке на 10 км, повторив свой прошлогодний успех.
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Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже

Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
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Зеленский подписал новый избирательный кодекс

Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс, сообщается на сайте Верховной рады Украины.
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Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
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Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Казахстане

Кадры с пассажирским самолетом Bek Air, упавшим после вылета из Алма-Аты, опубликованы на YouTube-канале издания Zakon.kz.
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Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
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В Орле появится футбольный манеж за 450 миллионов рублей

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Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
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Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче

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Житель Анапы расстрелял соседей из-за громкой музыки

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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
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