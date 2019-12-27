Экономика
РБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Шоу-бизнес
Пугачева не хочет, чтобы Бузова появлялась на «Голубом огоньке»
Происшествия
СК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
В России школьница умерла после сдачи норм ГТО в бассейне
В подмосковном Воскресенске 17-летняя школьница умерла в местном дворце водного спорта «Дельфин», где она сдавала нормы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне») в бассейне.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью 2020 года
Шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро рассказал, что второй сезон будет представлен уже осенью 2020 года.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин назвал причины развода с Пелагеей
Хоккеист столичного ЦСКА и сборной России Иван Телегин опубликовал в своем Instagram заявление, в котором рассказал о причинах развода с певицей Пелагеей.
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Политика
Глава Союза селянства Украины посетовал на импорт картофеля из Африки
Глава Союза украинского селянства, бывший президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич посетовал на необходимость импорта овощей и животноводческой продукции.
Кино
Союз спасения. Революцию в России готовили не декабристы, а Романовы
Взамен пришло невнятное изображение бунтовщиков, которые едва ли не на зарубежные гранты готовили первую «цветную революцию».
Здоровье
Первый Центр амбулаторной онкопомощи торжественно открылся в Павлове
Первый в Нижегородской области Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) открылся на базе центральной районной больницы в Павлове сегодня, 26 декабря, он появился в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба губернатора и регионального правительства.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Музыка
Тилль Линдеманн станцевал с резиновой женщиной в новом клипе
В клипе есть легкие эротические сцены, а также сцена танца музыканта с резиновой женщиной.
Транспорт
В Южно-Сахалинске ограничат движение по проспекту Мира
В связи с проведением работ по демонтажу рекламных конструкций 29 декабря временно ограничат движение по западной стороне дороги (южное направление) на проспекте Мира от Пограничной до Победы в Южно-Сахалинске.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Космос
Космические итоги уходящего года дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной
Ученые подвели космические итоги уходящего года. Они дали возможность людям узнать больше информации о Вселенной.
Биатлон
Владимирец Алексей Слепов стал первым в спринте на «Ижевской винтовке»
Алексей Слепов пришел первым в мужской гонке на 10 км, повторив свой прошлогодний успех.
Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
Политика
Зеленский подписал новый избирательный кодекс
Президент Украины Владимир Зеленский подписал доработанный избирательный кодекс, сообщается на сайте Верховной рады Украины.
Общество
Пенсионный фонд судится с Расторгуевым
Пенсионный фонд Москвы подал в арбитражный суд на лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева, передает Telegram-канал Mash.
Происшествия
Появилось видео с места падения пассажирского самолета в Казахстане
Кадры с пассажирским самолетом Bek Air, упавшим после вылета из Алма-Аты, опубликованы на YouTube-канале издания Zakon.kz.
Происшествия
В Благовещенске ищут мужчину с татуировкой на руке
Из особых примет — на правой руке имеется татуировка от плеча до кисти.
Общество
Туристку из Японии возмутило приветствие жителей Курил
Посетившую Курилы 80-летнюю японскую туристку Айко Ясуду возмутили слова жителей острова Итуруп, которые встретили ее фразой: «Приветствуем вас на нашем острове».
Футбол
В Орле появится футбольный манеж за 450 миллионов рублей
Полная стоимость стадиона составляет 450 миллионов рублей.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Экономика
США «распечатали кубышку, чтобы наказать русских». Не получилось
Результат получился не очень приятным: общение журналистов с экспертами из финансовой сферы и инвесторами выявило определенное расхождение между ожиданиями и реальностью, которые могут привести к довольно забавным сюрпризам — в следующем году или чуть позже.
Энергетика
Новак допустил выход России из соглашения ОПЕК+ по нефтедобыче
Министр энергетики Александр Новак допустил выход России из главного международного соглашения по добыче нефти ОПЕК+ в 2020 году.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).