Сбербанк оценил деятельность ЦБ РФ в текущем году. По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы. При этом Сбербанк подчёркивает, что такое лидерство не обязательно является позитивным фактом.

Общество Батурину объявили в розыск по делу о клевете Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.

Космос Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.

Космос Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5» Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.

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Политика Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.

Происшествия Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.

Фигурное катание Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на чемпионате России Победительница Финала Гран-при Алена Косторная, говоря об отсутствии на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призналась, что есть ощущение того, что не хватает знакомого лица.