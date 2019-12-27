Экономика
Евразия DailyСбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования
Сбербанк оценил деятельность ЦБ РФ в текущем году. По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы. При этом Сбербанк подчёркивает, что такое лидерство не обязательно является позитивным фактом.
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Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Телеканал «Вести Воронеж» опубликовал видеозапись с места взрыва автомобиля главы администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Общество
Батурину объявили в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете после ряда ее неявок на судебные заседания.
Транспорт
Терминал С1 в Шереметьево откроют 17 января
Экономика
«Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов
"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, сообщил представитель российской компании.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Космос
Каюты космонавтов на МКС наименее защищены от радиации, заявил ученый
Самая большая доза радиации на Международной космической станции (МКС) зафиксирована в каютах космонавтов, ученые придумали способ повысить их защиту, заявил в интервью РИА Новости заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Вячеслав Шуршаков.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет
Пассажирский самолет, принадлежащий авиакомпании BEK AIR, потерпел крушение.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Происшествия
Отчим избил малолетнего пасынка молотком в Татарстане
Ребенок получил серьезные травмы из-за действий своего отчима: последний избил его молотком до серьезных переломов.
Хоккей
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Барыс» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" в овертайме победили казахстанский "Барыс" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей НПО Лавочкина
Химкинский городской суд вернул прокурору дело о хищении 330 млн рублей из бюджета структуры «Роскосмоса» АО «НПО Лавочкина».
Политика
В Киеве рассказали о сетке телеканала для неподконтрольного Донбасса
Новый государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который будет запущен в феврале 2020 года, совместит функции развлекательного и информационного вещания, заявил замглавы Министерства молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.
Политика
Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года
Президент Чехии Милош Земан заявил, что может отменить визит в Москву на 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне из-за негативной оценки МИД России принятого чешскими властями закона о признании 21 августа Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году.
Футбол
Клопп ответил на вопрос, может ли «Ливерпуль» побить рекорд «Арсенала»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, может ли его команда побить рекорд «Арсенала» в виде 49 матчей Премьер-лиги без поражений.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Футбол
Егоров подал в отставку с поста главы судейского департамента РФС
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покинул занимаемую должность по собственному желанию.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Хоккей
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера
«Салават Юлаев» потерпел второе поражение на Кубке Шпенглера. На этот раз российская команда проиграла финскому клубу ТПС — 3:4.
Происшествия
Контейнеровоз врезался в набережную на Босфоре
Босфор перекрыли для судоходства из-за инцидента с контейнеровозом Songa Iridium, который врезался в набережную, сообщает DHA.
Фигурное катание
Косторная прокомментировала отсутствие Загитовой на чемпионате России
Победительница Финала Гран-при Алена Косторная, говоря об отсутствии на чемпионате России по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призналась, что есть ощущение того, что не хватает знакомого лица.
Футбол
«ПСЖ» требует за Паредеса у «Ювентуса» Джана и 15 млн евро
«ПСЖ» купил Паредеса у «Зенита» в январе этого года за 47 миллионов евро. Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь.
Общество
Пенсионный фонд Москвы подал в суд на Николая Расторгуева
ПФР выписал штраф на 20 тысяч рублей, но денег не получил. Теперь повелители пенсионных накоплений подали иск в арбитражный суд.
Шоу-бизнес
Водянова предложила Рудковской усыновить ребёнка из детского дома
Супермодель и основатель фонда «Обнажённые сердца» Наталья Водянова предложила продюсеру Яне Рудковской, мечтающей об ещё одном ребёнке, обратить внимание на детские дома.
Политика
Украина попросила военную помощь у Германии и получила отказ
Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.