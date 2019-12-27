Экономика

РБКРБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Сбербанк: бюджет становится крупнейшим кредитором банковской системы

Банки.рувчера в 14:26

Сбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке

РБКвчера в 10:29

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Ведомостивчера в 09:04

Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования

Коммерсантъвчера в 08:37

Сбербанк подвел банковские итоги года

Пласвчера в 08:26

Сбербанк назвал Россию мировым лидером по жесткости банковского регулирования

ТАССвчера в 07:42

Сбербанк раскритиковал жесткость регулирования банковской системы в России

Интерфаксвчера в 06:47
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Хоккей

Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею

В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Российская газета 02:09
Кино

Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова

Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Пятый канал вчера в 12:46
Общество

Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Известия вчера в 15:30
Политика

WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам

Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 17:07
Единоборства

Цзю, Лебедев и Семенов оценили шансы Кадырова в бою с Емельяненко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова выйти с ним на ринг.
Вечерняя Москва вчера в 09:53
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 01:36
Хоккей

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

РИА Новости вчера в 23:43
Происшествия

«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга

Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
REGNUM 03:26
Политика

Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву

Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Известия вчера в 17:36
Здоровье

Определены три главных запрета в пище для гипертоников

Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в пище для людей-гипертоников.
Ugpressa.ru вчера в 22:55
Авто

АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada

С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Движок 25 декабря в 04:08
Технологии

«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»

РИА Сахалин-Курилы вчера в 22:38
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM 00:05
Футбол

Мусаев назвал причину плохих результатов клубов РПЛ в Европе

36-летний специалист Мурад Мусаев, занимающий должность старшего тренера "Краснодара", назвал причины, по которым российские команды так плохо выступают в еврокубках.
Sport.ru 03:29
Футбол

Форвард Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»

REGNUM 04:23
Политика

Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает

Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:19
Экономика

В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев

В следующем году пособие на рождение первенца смогут получить до 80% семей, доход которых не превышает 60,5 тыс. рублей в месяц.
Республика Татарстан 04:06
Происшествия

Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали

В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Газета.Ru 02:58
Экономика

Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Российская газета 26 декабря в 00:16
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

РБК вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Газета.Ru вчера в 14:45
Происшествия

В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей

Отмечается, что среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.
РИА Новости 03:46
Происшествия

Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов

Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Интерфакс 02:15
Политика

Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»

Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
NewInform 01:57
Общество

Трамп отреагировал на удаление своего камео из фильма «Один дома 2»

Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского телеканала, вырезавшего из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" эпизод с его участием, пишет Deadline.
Газета.Ru вчера в 11:42
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
РИА Новости вчера в 22:00
Космос

Гигантская звезда может вскоре взорваться

Inc-news.ru вчера в 09:15
Культура

Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»

Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
РИА Новости вчера в 16:41
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

В России поднимут пенсии Вчера, 26 декабря, Пенсионный фонд России пояснил, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересмотрены с учетом увеличения "размеров фиксированной выплаты - 5686, 25 рубля и стоимости одного пенсионного коэффициента - 93 рубля".
Российская газета 26 декабря в 21:00
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