Экономика
РБКСбербанк назвал основные тенденции на банковском рынке
Эксперты Сбербанка подвели банковские итоги 2019 года и определили основные тренды, сложившиеся на банковском рынке. Прежде всего внимание они обратили на существенное замедление темпов роста всех банковских рынков до 3–5%.
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Сбербанк: Россия установила мировой рекорд по жесткости банковского регулирования
Коммерсантъвчера в 08:37
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Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой на МЧМ по хоккею
В субботу на чемпионате мира по хоккею среди молодежных сборных сойдутся непримиримые соперники - Россия и Канада.
Кино
Ирина Старшенбаум отказалась сниматься в «Тексте» из-за Петрова
Актриса Ирина Старшенбаум, ставшая известной после выхода фильма «Притяжение», призналась в телеэфире, что ей предлагали главную женскую роль в картине «Текст», однако она отказалась — как раз из-за нашумевшей постельной сцены.
Общество
Суд Одессы отпустил из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме
Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.
Политика
WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам
Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
Единоборства
Цзю, Лебедев и Семенов оценили шансы Кадырова в бою с Емельяненко
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова выйти с ним на ринг.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Происшествия
«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга
Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Здоровье
Определены три главных запрета в пище для гипертоников
Медицинскими специалистами определены и названы три главных категорических запрета в пище для людей-гипертоников.
Авто
АвтоВАЗ поднимет цены на все автомобили Lada
С 1 января 2020 года рекомендованные розничные цены на все модели Lada в России вырастут в среднем на 2%. О планах производителя рассказали дилеры марки, пишет газета «Ведомости».
Технологии
«Газпром нефть» провела на Сахалине первую в России сейсморазведку с помощью станций «КРАБ»
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
Мусаев назвал причину плохих результатов клубов РПЛ в Европе
36-летний специалист Мурад Мусаев, занимающий должность старшего тренера "Краснодара", назвал причины, по которым российские команды так плохо выступают в еврокубках.
Политика
Додон: Путин никого не наказывает, но и ничего не забывает
Молдавский лидер Игорь Додон заявил, что президент России Владимир Путин никого не наказывает, однако и не забывает о проступках, передает РИА "Новости".
Экономика
В Татарстане увеличатся пособия за рождение первенцев
В следующем году пособие на рождение первенца смогут получить до 80% семей, доход которых не превышает 60,5 тыс. рублей в месяц.
Происшествия
Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Происшествия
В Москве мошенница выманила деньги у родителей онкобольных детей
Отмечается, что среди потерпевших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов, а также больных онкологическими заболеваниями.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
Политика
Глава Еврокомиссии осудила санкции США против «Северного потока-2»
Члены Европейской комиссии негативно относятся к введению Вашингтоном санкций против газового проекта «Северный поток-2».
Общество
Трамп отреагировал на удаление своего камео из фильма «Один дома 2»
Президент США Дональд Трамп отреагировал на решение канадского телеканала, вырезавшего из фильма "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке" эпизод с его участием, пишет Deadline.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Космос
Гигантская звезда может вскоре взорваться
Культура
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
В России поднимут пенсии Вчера, 26 декабря, Пенсионный фонд России пояснил, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут пересмотрены с учетом увеличения "размеров фиксированной выплаты - 5686, 25 рубля и стоимости одного пенсионного коэффициента - 93 рубля".