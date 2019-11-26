Отмечается, что по итогам 9 месяцев 2019 г. расходы домохозяйства на ЖКХ составили в среднем 3826 руб. в месяц, что на 3% выше, чем годом ранее.

с чего всё началось

Среднее российское домохозяйство за три квартала 2019 года увеличило траты на ЖКХ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% - до 3,8 тысячи рублей, подсчитали в Сбербанке. Но в некоторых регионах платежи за коммунальные услуги растут существенно быстрее среднего показателя по стране.

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