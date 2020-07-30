Экономика
РБКСбербанк назвал регионы-лидеры по отказу от наличных
Карелия стала лидером среди российских регионов по доле безналичных платежей, следует из рейтинга Сбербанка за второй квартал 2020 года, который составили аналитики лаборатории «СберДанные» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика
Премьер Польши возмутился радужными флагами на памятниках в Варшаве
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что борцы с гомофобией перешли границы дозволенного, разместив радужные флаги на варшавских памятниках.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил отказ актера от признательных показаний
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил решение актера отказаться от признательных показаний, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Политика
Против задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о теракте
Против граждан России, задержанных накануне в Минске, возбуждено уголовное дело о подготовке теракта, сообщает издание TUT.by со ссылкой на госсекретаря Совбеза Белоруссии Андрея Равкова.
ИжевскИнфо.РУ 05:06
Общество
Роман «Мастер и Маргарита» назван самым читаемым в российских колониях
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» является самой популярной книгой в российских колониях.
Аргументы и Факты 06:08
Финансы
Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля
Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
Общество
В Госдуме поддержали отказ от обязательного ЕГЭ по иностранному языку
В Госдуме поддержали отказ Минпросвещения РФ от идеи сделать обязательным ЕГЭ по иностранному языку.
Газета.Ru 07:01
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
RuNews24.ru 10:51
Общество
Россияне потратили часть выплат на детей на погашение микрозаймов
Некоторые россияне направили выплаты на детей от трех до 16 лет (10 тыс. руб.), которые выплачивали во время пандемии, на возврат микрозаймов.
Коммерсантъ 01:04
Политика
Задержанные в Белоруссии бойцы ЧВК начали давать показания
Задержанные в Белоруссии бойцы частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали давать показания.
Lenta.ru 02:36
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Здоровье
Способы справиться с запором без лекарств назвала гастроэнтеролог
Как сообщает ToDay News Ufa, с запором можно разобраться, не прибегая к слабительным лекарствам.
ToDay News Ufa 02:45
Политика
Кремль напомнил о непьющих белорусских мужчинах в России
«В России находится огромное количество белорусских мужчин в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил Песков.
РБК 06:17
Культура
«Игра престолов» названа лучшим сериалом XXI столетия
Проект HBO "Игра престолов" стал лучшим сериалом XXI века, сообщает портал Digital Spy со ссылкой на результаты зрительского голосования.
Газета.Ru 11:12
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor 07:41
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 08:53
Политика
Помпео пообещал уберечь Европу от «Северного потока-2»
США намерены уберечь Европу от строящегося российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 11:18
Автоспорт
Тест на коронавирус Серхио Переса дал неоднозначный результат
Пилот команды "Формулы-1" "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес пройдет повторное тестирование на коронавирус после неоднозначного результата теста на наличие инфекции, сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости 10:34
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
Политика
Экс-кандидат в президенты США умер от коронавируса
Бывший кандидат в президенты США Херман Кейн скончался от коронавирусной инфекции COVID-19 в возрасте 74 лет.
RT на русском 10:54
Авто
Sony продолжит разработки своего электромобиля Vision-S
Электрокар Vision-S, разработанный японской корпорацией Sony, готовится выехать на дорожные испытания.
Тарантас Ньюс вчера в 10:12
Общество
Сенат США заподозрил Ротенбергов в обходе санкций
Комитет Сената США по внутренней безопасности заподозрил российских бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов в использовании рынка произведений искусства для обхода американских санкций.
Политика Сегодня 02:04
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Общество
ФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ведомости 07:11
Наука
Компьютерное зрение поможет в диагностике рака
Evo-rus.com 02:18
Политика
Трамп предложил отложить выборы президента США
Президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе очередных выборов главы государства, назначенных на 3 ноября 2020 года.
РБК 09:17
Здоровье
Масочный режим ужесточили в Чечне из-за роста заражений коронавирусом
Власти Чечни ужесточили масочный режим и усилили контроль за соблюдением санитарных мер безопасности в общественных местах из-за всплеска заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС вчера в 13:09