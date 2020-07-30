Общество
МонаВистаСбербанк на фоне пандемии зафиксировал рост безналичных платежей
Сбербанк на своем сайте представил рейтинг регионов России за второй квартал 2020 года по доле безналичных платежей. Больше всего безналичных платежей проводится в Карелии (63,6%), Мурманской области (62,8%) и Республике Коми (62,3%).
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Сбербанк: 53,4% платежей во втором квартале 2020 года были безналичными
Финансовая газетавчера в 06:31
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Футбол
Сегодня состоится финал Кубка французской лиги
Парижане являются фаворитами в данном матче. Букмекерские конторы оценивают победу «ПСЖ» по коэффициенту 1,64.
ГЛАС.RU 01:20
Политика
Путин денонсировал соглашение с Казахстаном по РЛС «Балхаш»
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, денонсирующий соглашение от 2014 года с Казахстаном о передаче узла "Балхаш" в российскую систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН).
РИА Новости 07:46
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Ломовицкого и Альвареса
Тульский «Арсенал» сообщил о том, что команду покинули полузащитник Александр Ломовицкий и защитник Виктор Альварес.
Матч ТВ 06:06
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Кино
Мультфильм «Лука» от студии Pixar выйдет в 2021 году
ToDay News Ufa 05:27
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», не стал комментировать информацию о переходе в московский «Спартак».
RT на русском 03:17
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Появилась информация, что свадьба Светланы Бондарчук состоится уже всего через пару недель, 15 августа.
Народные новости 06:36
Происшествия
Следователи начали извлекать останки жертв фашистов под Волгоградом
RT на русском 07:31
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
На днях актриса решила похвастаться своими формами, сделав селфи в полный рост в одном только нижнем белье.
Wday.ru 00:47
Общество
Стало известно о массовой отмене первых рейсов из России за границу
Российские авиакомпании начали корректировать заявленное ранее расписание и отменять первые после перерыва на фоне пандемии коронавируса рейсы за границу в начале августа.
Lenta.ru 04:47
Футбол
Мостовой: Рад, что «Зенит» решил меня вернуть. В клубе на меня рассчитывают
Полузащитник Андрей Мостовой поделился впечатлениями от возвращения в «Зенит» из «Сочи».
Нева Спорт 07:35
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Технологии
Китай запустил свою глобальную навигационную систему
На заданную орбиту вышел последний 55-й спутник. Китай запустил свою глобальную навигационную систему Beidou-3.
Невские Новости 03:20
Футбол
«РБ Лейпциг» продлил контракт с защитником Дайо Упамекано
"РБ Лейпциг" продлил контракт с французским защитником Дайо Упамекано на два года, сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
РИА Новости 06:36
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Задержанные в Белоруссии россияне могут быть сотрудниками ЧОП, обеспечивающего охрану энергетической структуры одного из иностранных государств, рассказал посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.
Городовой вчера в 11:34
Происшествия
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки
Напомним, утром в пятницу в Волгоградской области в результате проведенной бойцами ФСБ и Росгвардии спецоперации были пойманы пять членов ячейки экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной в России, а также ее организатор и куратор.
Российская газета 07:18
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля
В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось.
Российская газета 03:41
Космос
Ракета «Протон-М» со спутниками «Экспресс» стартовала с Байконура
RT на русском вчера в 17:31
Экономика
В «МТС» утвердили дивиденды за полугодие
В пресс-службе «МТС» рассказали, что в первом полугодии 2020 года на дивидендные выплаты будет направлено около 17,842 млрд. рублей.
ГЛАС.RU 07:54
Политика
Российскому консулу разрешили посетить задержанных под Минском россиян
Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич разрешил консулу России посетить задержанных в республике 33 россиян, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков.
РБК 07:47
Происшествия
Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки.
BFM.ru 00:16
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Политика
Закрыли границу: белорусов не выпускают из России
По их данным, на границе образовалась большая очередь на выезд из России, причем якобы даже белорусов не выпускают обратно.
Утро.ru 07:14
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Автоспорт
Квят показал десятое время в первой практике Гран-при Великобритании
Голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен показал лучшее время в первой практике Гран-при Великобритании "Формулы-1".
Газета.Ru 07:52